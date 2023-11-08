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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Рабочие получили ожоги во время взрыва на месторождении «Роснефти» в ХМАО

Два рабочих из ХМАО находятся в реанимации после взрыва на Кондинском месторождении

8 ноября 2023, 06:43
Фото: "Урал Мэш"

Рабочие получили ожоги во время взрыва на месторождении «Роснефти» в ХМАО

После взрыва на Кондинском месторождении в ХМАО двое мужчин получили ожоги третьей степени. Оба находятся в реанимации.

Пострадавших зовут Вадим и Руслан. Во время ЧП рабочие «Роснефти» занимались ремонтом стенда очистки нефтяных масел, пишет «Урал Мэш».

Фото: "Урал Мэш"

Когда они его запустили в первый раз, ничего не вышло, так как шланг был поврежден и масло вытекало. А когда рабочие запустили его во второй раз — стенд взорвался.

В результате Вадима прижало дверью, а Руслана отбросило в стену. Ожоги третьей степени медики диагностировали у них на лице, шее, руках. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Из-за плохих погодных условий следователи доехали до места ЧП только через три дня.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве газовых баллонов на ВИЗе в Екатеринбурге. Пострадали двое мужчин. Оба — работники стройки ЖК «Нагорный».

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#Происшествия#Взрыв#Ремонт#ХМАО#Ожоги#Роснефть#Реанимация#Пострадавшие#Дарья Сорокина
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