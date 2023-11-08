Два рабочих из ХМАО находятся в реанимации после взрыва на Кондинском месторождении

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Пострадавших зовут Вадим и Руслан. Во время ЧП рабочие «Роснефти» занимались ремонтом стенда очистки нефтяных масел, пишет «Урал Мэш».
Когда они его запустили в первый раз, ничего не вышло, так как шланг был поврежден и масло вытекало. А когда рабочие запустили его во второй раз — стенд взорвался.
В результате Вадима прижало дверью, а Руслана отбросило в стену. Ожоги третьей степени медики диагностировали у них на лице, шее, руках. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Из-за плохих погодных условий следователи доехали до места ЧП только через три дня.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве газовых баллонов на ВИЗе в Екатеринбурге. Пострадали двое мужчин. Оба — работники стройки ЖК «Нагорный».