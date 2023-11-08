Экс-руководитель ОБЭП полиции скончалась в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Руководство и бывшие коллеги Любови выразили соболезнования родным и близким, сообщает пресс-служба МО МВД России «Красноуфимский».
Любовь Елисеева родилась 1 июля 1958 года в селе Еманча в Артинском районе. Она училась в Свердловском корпоративном техникуме на товароведа. Также она окончила Новосибирский институт торговле.
В 1979 году Любовь пришла работать в ОВД Красноуфимска на должность инспектора отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. А в 1987 году она заняла пост руководителя ОБЭП.
За годы службы Любовь получила множество наград.
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