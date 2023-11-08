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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

В Свердловской области скончалась экс-руководитель ОБЭП полиции

Экс-руководитель ОБЭП полиции скончалась в Свердловской области

8 ноября 2023, 06:28
Фото: МО МВД "Красноуфимский"

В Свердловской области скончалась экс-руководитель ОБЭП полиции

В Свердловской области 6 ноября скончалась бывшая руководитель ОБЭП милиции Красноуфимска Любовь Елисеева. Ей было 66 лет.

Руководство и бывшие коллеги Любови выразили соболезнования родным и близким, сообщает пресс-служба МО МВД России «Красноуфимский».

Любовь Елисеева родилась 1 июля 1958 года в селе Еманча в Артинском районе. Она училась в Свердловском корпоративном техникуме на товароведа. Также она окончила Новосибирский институт торговле.

В 1979 году Любовь пришла работать в ОВД Красноуфимска на должность инспектора отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. А в 1987 году она заняла пост руководителя ОБЭП.

За годы службы Любовь получила множество наград.

Напомним, 6 ноября 2023 года в Екатеринбурге скончался 68-летний руководитель центра культуры «Эльмаш» Анатолий Бахарев.

Скончался почетный педагог Нижнего Тагила Валерий Власов
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#Происшествия#Смерть#Красноуфимск#МВД#Похороны#Ирина Кирилова
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