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Бывший участник спецоперации бросил гранату в такси в Екатеринбурге

Экс-участник СВО бросил гранату в машину такси в Екатеринбурге

8 ноября 2023, 04:26
Фото: 1MI

Бывший участник спецоперации бросил гранату в такси в Екатеринбурге

43-летний мужчина, который недавно вернулся со спецоперации, бросил гранату в машину такси. Боеприпас оказался муляжом. Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Дебошира после случившегося задержала полиция. Муляж мужчина привез с собой с фронта в качестве сувенира. Он планировал научить дочь пользоваться боеприпасами, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, военный был нетрезв. Он поругался с женой, выскочил с муляжом на улицу и бросил его в машину.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых факт инцидента подтвердил. Он рассказал, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Муляж опасности не представлял. Кроме того, была информация, что у екатеринбуржца был автомат, который он планировал применить, но такие данные не подтвердились.

Горелых отметил, что дебошир сам вызвал такси к дому. Он планировал поехать в кафе. В его доме был проведен обыск, но правоохранители там ничего не нашли. Теперь мужчина находится под стражей и на него возбуждено административное дело.

Напомним, в середине октября в Асбесте неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в офис местной компании.

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