Экс-участник СВО бросил гранату в машину такси в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Дебошира после случившегося задержала полиция. Муляж мужчина привез с собой с фронта в качестве сувенира. Он планировал научить дочь пользоваться боеприпасами, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, военный был нетрезв. Он поругался с женой, выскочил с муляжом на улицу и бросил его в машину.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых факт инцидента подтвердил. Он рассказал, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Муляж опасности не представлял. Кроме того, была информация, что у екатеринбуржца был автомат, который он планировал применить, но такие данные не подтвердились.
Горелых отметил, что дебошир сам вызвал такси к дому. Он планировал поехать в кафе. В его доме был проведен обыск, но правоохранители там ничего не нашли. Теперь мужчина находится под стражей и на него возбуждено административное дело.
Напомним, в середине октября в Асбесте неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в офис местной компании.