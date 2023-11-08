Экс-участник СВО бросил гранату в машину такси в Екатеринбурге

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых факт инцидента подтвердил. Он рассказал, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Муляж опасности не представлял. Кроме того, была информация, что у екатеринбуржца был автомат, который он планировал применить, но такие данные не подтвердились.