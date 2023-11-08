Эксперт Валерия Плеханова рассказала о неожиданных угрозах при переводе денег с карты

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В ее комментарии она напомнила о важности учета комиссии за перевод и различий во времени, которое требуется для перевода в разных банках. Также стоит помнить, что некоторые банки могут иметь ограничения на сумму перевода, пишет runews24.ru.
По мнению эксперта, необходимо помнить о потенциальной угрозе конфиденциальности при переводе средств с карты на карту. Данные, такие как номер карты, CVV-код, срок действия и другие, могут быть похищены мошенниками и использованы в своих целях.
Кроме того, необходимо обратить внимание на возможность ошибки при вводе номера карты, поскольку это может привести к отправке средств другому человеку. Поэтому важно быть внимательным, чтобы избежать потери денег.