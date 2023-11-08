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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Эксперт Валерия Плеханова рассказала о неожиданных угрозах при переводе денег с карты

8 ноября 2023, 11:36
Опытный специалист, Валерия Плеханова, поделилась неожиданными рисками, связанными с переводом денег с карты.

В ее комментарии она напомнила о важности учета комиссии за перевод и различий во времени, которое требуется для перевода в разных банках. Также стоит помнить, что некоторые банки могут иметь ограничения на сумму перевода, пишет runews24.ru.

По мнению эксперта, необходимо помнить о потенциальной угрозе конфиденциальности при переводе средств с карты на карту. Данные, такие как номер карты, CVV-код, срок действия и другие, могут быть похищены мошенниками и использованы в своих целях.

Кроме того, необходимо обратить внимание на возможность ошибки при вводе номера карты, поскольку это может привести к отправке средств другому человеку. Поэтому важно быть внимательным, чтобы избежать потери денег.

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