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30-летний футболист Алексей Лесин скончался на берегу Черного моря в Сочи

Футболист Алексей Лесин из Чебоксар найден мертвым на берегу Черного моря в Сочи

8 ноября 2023, 15:33
Фото: Федерация мини-футбола Казани

30-летний футболист Алексей Лесин скончался на берегу Черного моря в Сочи

Российский футболист и тренер Алексей Лесин умер в 30 лет. Его тело нашли на пляже в Сочи. Молодой спортсмен приехал из Чебоксар на турнир по мини-футболу.

Футболист играл в команде «Делин», вместе с которой приехал на соревнования. О смерти спортсмена рассказали в федерации футбола Чувашской республики.

Известно, что у молодого человека с собой был рюкзак, однако его пока не нашли. Причина и обстоятельства смерти пока неизвестны. По словам отца Алексея, у него не было проблем со здоровьем.

В полиции организовали проверку. Прощание с погибшим состоится в Чебоксарах 12 ноября 2023 года.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге около парка «Уралмаш» прохожие обнаружили мертвого мужчину. Из-за чего он скончался — неизвестно.

Мертвый мужчина найден в Екатеринбурге возле парка «Уралмаш»
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