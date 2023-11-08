Футболист Алексей Лесин из Чебоксар найден мертвым на берегу Черного моря в Сочи

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Футболист играл в команде «Делин», вместе с которой приехал на соревнования. О смерти спортсмена рассказали в федерации футбола Чувашской республики.
Известно, что у молодого человека с собой был рюкзак, однако его пока не нашли. Причина и обстоятельства смерти пока неизвестны. По словам отца Алексея, у него не было проблем со здоровьем.
В полиции организовали проверку. Прощание с погибшим состоится в Чебоксарах 12 ноября 2023 года.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге около парка «Уралмаш» прохожие обнаружили мертвого мужчину. Из-за чего он скончался — неизвестно.