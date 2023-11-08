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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

На Свердловскую область надвигается холодный фронт

Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег

8 ноября 2023, 04:16
Фото: 1MI

На Свердловскую область надвигается холодный фронт

8 ноября жители Свердловской области начнут ощущать приближение холодного фронта. В регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, преобладать в области будет облачная погода. Сам фронт достигнет западных границ к вечеру. Осадки прогнозируются преимущественно на юго-западе — дождь и мокрый снег.

Температура воздуха при этом будет держаться в районе 0-5 градусов. В Екатеринбурге днем 8 ноября существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет держаться на уровне 0-3 градусов.

В Нижнем Тагиле погода будет такая же, как и в Екатеринбурге. При этом в течение дня отмечаются небольшие возмущения магнитного поля на уровне 3-4 баллов.

Напомним, 6 ноября в Екатеринбурге повторился температурный рекорд 17-летней давности.

#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Погода#Похолодание#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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