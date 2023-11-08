Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
По его словам, преобладать в области будет облачная погода. Сам фронт достигнет западных границ к вечеру. Осадки прогнозируются преимущественно на юго-западе — дождь и мокрый снег.
Температура воздуха при этом будет держаться в районе 0-5 градусов. В Екатеринбурге днем 8 ноября существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет держаться на уровне 0-3 градусов.
В Нижнем Тагиле погода будет такая же, как и в Екатеринбурге. При этом в течение дня отмечаются небольшие возмущения магнитного поля на уровне 3-4 баллов.
Напомним, 6 ноября в Екатеринбурге повторился температурный рекорд 17-летней давности.