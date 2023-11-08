IT-разработчики медицинских сервисов получат премии главы Свердловской области

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 11:37
Так, Сергею Ефремову за разработку сервиса «ОНКОР» присуждена премия «За лучший проект в области IT в Свердловской области». Данный проект дает возможность перевести в цифровой формат работы онкослужбу области, а также увеличить качество работы системы, рассказали в Департамент информполитики.
Дарья Дружкова, разработавшая систему «Электронный рецепт», получит премию «За разработку лучшей услуги в области IT в Свердловской области». Эта программа позволяет медику выписывать рецепты пациентам в электронном формате с использованием электронной подписи. Такой рецепт аналогичен обыкновенной рецептурной форме.
Напомним, в Свердловской области педагоги, участвовавшие в номинации «Мастер-наставник» премии губернатора, получат до 280 тысяч рублей.