IT-разработчики медицинских сервисов получат премии главы Свердловской области

Так, Сергею Ефремову за разработку сервиса «ОНКОР» присуждена премия «За лучший проект в области IT в Свердловской области». Данный проект дает возможность перевести в цифровой формат работы онкослужбу области, а также увеличить качество работы системы, рассказали в Департамент информполитики.