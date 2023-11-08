tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Губернатор Свердловской области назначил премии IT-разработчикам за медсервисы

IT-разработчики медицинских сервисов получат премии главы Свердловской области

8 ноября 2023, 11:37
Фото: Midjourney

Губернатор Свердловской области назначил премии IT-разработчикам за медсервисы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил премии в размере 300 тысяч рублей сотрудникам IT сферы Дарье Дружковой и Сергею Ефремову за медицинские сервисы «Электронный рецепт» и «ОНКОР».

Так, Сергею Ефремову за разработку сервиса «ОНКОР» присуждена премия «За лучший проект в области IT в Свердловской области». Данный проект дает возможность перевести в цифровой формат работы онкослужбу области, а также увеличить качество работы системы, рассказали в Департамент информполитики.

Дарья Дружкова, разработавшая систему «Электронный рецепт», получит премию «За разработку лучшей услуги в области IT в Свердловской области». Эта программа позволяет медику выписывать рецепты пациентам в электронном формате с использованием электронной подписи. Такой рецепт аналогичен обыкновенной рецептурной форме.

Напомним, в Свердловской области педагоги, участвовавшие в номинации «Мастер-наставник» премии губернатора, получат до 280 тысяч рублей.

Победители губернаторской премии в Свердловской области получат до 280 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбер: 65% уральских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного годаУчастники, организаторы и их заработок: как проходят конгрессы в Свердловской областиЗакроется или нет? В селе Петрокаменское не хватает сотрудников в отделении почты
#Общество#Свердловская область#Сервис#Губернатор#Программа#Сотрудники#Премии#Медик#Рецепты#IT#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики
Подпишитесь
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
Вчера, 14:17
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Сегодня, 06:00
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Сегодня, 03:36
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Вчера, 07:34
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
6 ноября, 17:07
Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег
Сегодня, 04:16