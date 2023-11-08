Как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге: видео

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По словам самого Орлова, по итогам голосования горожан было решено установить искусственную ель с высотой в 30 метров и диаметром около 12 метров.
Сам городок будет выполнен в стиле сказок Александра Сергеевича Пушкина, которому в 2024 году исполнится 225 лет. Поэтому дизайн городка будет сделан по его произведениям.
Напомним, открытие ледового городка в Екатеринбурге запланировано на 29 декабря. Планируется, что массовые гуляния продлятся в течение двух недель.