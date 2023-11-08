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Published Сегодня, 06:56

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Алексей Орлов показал, как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге

Как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге: видео

8 ноября 2023, 06:56
Фото: 1MI

Алексей Орлов показал, как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал в социальных сетях видео, в котором показывается, как будет выглядеть ледовый городок на главной площади города.

По словам самого Орлова, по итогам голосования горожан было решено установить искусственную ель с высотой в 30 метров и диаметром около 12 метров.

Сам городок будет выполнен в стиле сказок Александра Сергеевича Пушкина, которому в 2024 году исполнится 225 лет. Поэтому дизайн городка будет сделан по его произведениям.

Напомним, открытие ледового городка в Екатеринбурге запланировано на 29 декабря. Планируется, что массовые гуляния продлятся в течение двух недель.

#Свободное время#Строительство#Ледовый городок#Сказки#Видео#Алексей Орлов#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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