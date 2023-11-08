Как рептилии кожу: стоит ли менять имидж после разрыва отношений

Данилова отметила, что люди хотят изменить свой образ по разным причинам, и все они оправданы в такой сложный период. Неважно, почему мы хотим перемениться. Кто-то хочет показать, что у него все хорошо, а кто-то делает это из чувства мести к бывшему партнеру. В любом случае, такие изменения помогают нам обновиться внутри.