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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Как рептилии кожу: стоит ли менять имидж после разрыва отношений

Как рептилии кожу: стоит ли менять имидж после разрыва отношений

8 ноября 2023, 10:40
Фото: 1MI
Смена имиджа после расставания помогает прожить разрыв отношений, вносит изменения в жизнь и способствует внутреннему обновлению, увеличивает самооценку, даёт силы для продолжения жизни и помогает пережить период расставания более гладко.

Период расставания является сложным временем в жизни каждого человека. Многие, чтобы справиться с внутренними переживаниями, решают изменить свой внешний облик: меняют прическу, окрашивают волосы или покупают новую одежду.

Психолог Наталья Данилова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько полезна такая переменная для психологического благополучия. По ее мнению, смена имиджа после разрыва отношений может быть очень полезной.

Специалист пояснила, что с изменением внешности меняется и наше окружение: мы больше не находимся в центре старых отношений. Расставание всегда тяжело, даже если мы сами стали инициатором. И эксперименты с внешностью помогают справиться с этим.

Данилова отметила, что люди хотят изменить свой образ по разным причинам, и все они оправданы в такой сложный период. Неважно, почему мы хотим перемениться. Кто-то хочет показать, что у него все хорошо, а кто-то делает это из чувства мести к бывшему партнеру. В любом случае, такие изменения помогают нам обновиться внутри.

Психолог сравнила смену образа с линькой рептилий. По ее мнению, такие шаги нужны, чтобы прожить расставание. Важно прожить этот период, а не сразу перейти к новым отношениям. Изменение внешности помогает поднять наше самооценку и вызывает восхищение окружающих. Комплименты всегда делают нас лучше и легче. Не нужно спешить, через некоторое время мы будем готовы к новому партнеру.

Данилова считает, что новый имидж напрямую влияет на нашу уверенность в себе и дает нам силы двигаться вперед. Она рекомендует менять имидж после расставания, но призывает каждого слушать свое внутреннее чувство и не идти на перемены, если они не требуются.

Специалист добавила, что благодаря выражению эмоций мы можем почувствовать себя лучше и испытать радость. Таким образом, период расставания становится более легким.

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