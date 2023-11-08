Как Уралхимпласт зарабатывает на здоровье тагильчан и кто учится в школах Тагила

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Предприятие, дающее работу тагильчанам, одновременно с этим губит их здоровье. Уралхимпласт входит в пятерку основных загрязнителей окружающей среды в Нижнем Тагиле. При этом выручка комбината в бюджет города не попадает. Кто зарабатывает, пока тагильчане дышат чем придется, выяснила редакция TagilCity.ru.
Не смотря на сезон гриппа и других простудных заболеваний, в том числе обращения свердловчан с симптомами коронавируса, по словам врачей, повода для беспокойства нет. В Нижнем Тагиле уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в пределах нормы. Отделения больниц закрывать на карантин не планируют.
В Екатеринбурге неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку прямо в подъезде жилого дома. Все произошло в пятницу, 3 ноября, на улице Павла Шаманова. Никто из жителей дома ничего не видел и не слышал. Они узнали о трагедии лишь на следующий день от полицейских, которые пришли опрашивать жильцов.
В последнии годы выросла статистика по количеству семейных миграций, в результате чего в школах Нижнего Тагила стало больше детей иностранцев. В некоторых учебных заведениях их количество достигает половины от всех учеников. В основном это таджики, узбеки и кыргызы.
Совсем скоро в Нижний Тагил приедет поезд Деда Мороза. Зимний волшебник отправится с новогодним представлением в 65 городов России, среди них Нижний Тагил и Екатеринбург. В РЖД уже рассказали, когда можно ждать прибытия состава.