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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Как Уралхимпласт зарабатывает на здоровье тагильчан и кто учится в школах Тагила

Как Уралхимпласт зарабатывает на здоровье тагильчан и кто учится в школах Тагила

8 ноября 2023, 14:38
Фото: Midjourney
Здоровье тагильчан и миллиарды Уралхимпласта. Больницы не планируют закрывать на карантин. В Екатеринбурге изнасиловали 13-летнюю девочку. В школах растет национальное разнообразие, а также расскажем, когда в Нижний Тагил приедет поезд Деда Мороза: самое важное, что произошло 8 ноября.

Предприятие, дающее работу тагильчанам, одновременно с этим губит их здоровье. Уралхимпласт входит в пятерку основных загрязнителей окружающей среды в Нижнем Тагиле. При этом выручка комбината в бюджет города не попадает. Кто зарабатывает, пока тагильчане дышат чем придется, выяснила редакция TagilCity.ru.

Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
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Не смотря на сезон гриппа и других простудных заболеваний, в том числе обращения свердловчан с симптомами коронавируса, по словам врачей, повода для беспокойства нет. В Нижнем Тагиле уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в пределах нормы. Отделения больниц закрывать на карантин не планируют.

Коронавирус в норме: в Нижнем Тагиле закрывать больницы на карантин не планируют
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В Екатеринбурге неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку прямо в подъезде жилого дома. Все произошло в пятницу, 3 ноября, на улице Павла Шаманова. Никто из жителей дома ничего не видел и не слышал. Они узнали о трагедии лишь на следующий день от полицейских, которые пришли опрашивать жильцов.

13-летняя девочка была изнасилована в подъезде в одном из домов Екатеринбурга
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В последнии годы выросла статистика по количеству семейных миграций, в результате чего в школах Нижнего Тагила стало больше детей иностранцев. В некоторых учебных заведениях их количество достигает половины от всех учеников. В основном это таджики, узбеки и кыргызы.

Таджики, узбеки и кыргызы стали чаще обучаться в школах Нижнего Тагила
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Совсем скоро в Нижний Тагил приедет поезд Деда Мороза. Зимний волшебник отправится с новогодним представлением в 65 городов России, среди них Нижний Тагил и Екатеринбург. В РЖД уже рассказали, когда можно ждать прибытия состава.

Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург и Нижний Тагил: даты
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