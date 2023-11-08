Как Уралхимпласт зарабатывает на здоровье тагильчан и кто учится в школах Тагила

В Екатеринбурге неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку прямо в подъезде жилого дома. Все произошло в пятницу, 3 ноября, на улице Павла Шаманова. Никто из жителей дома ничего не видел и не слышал. Они узнали о трагедии лишь на следующий день от полицейских, которые пришли опрашивать жильцов.