Коронавирус в норме: в Нижнем Тагиле закрывать больницы на карантин не планируют

Также необходимо избегать контакта грязных рук с глазами, носом и ртом. Вирусы, включая коронавирус, могут легко проникнуть в организм через слизистые оболочки. Если вы кашляете или чихаете, рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или использовать локоть для прикрытия, но ни в коем случае не в ладонь.