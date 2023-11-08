Коронавирус в норме: в Нижнем Тагиле закрывать больницы на карантин не планируют

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Закрытие отделений больницы на карантин из-за коронавируса не планируется, — Оксана Медведева, помощник руководителя ГБ № 1.
В Демидовской больнице сказали, что нет причин для волнений, так как закрытия отделений или всей больницы не планируется.
В ГАУЗ СО «ГБ Nº 4 г. Нижний Тагил» не зарегистрировано увеличение заболевших коронавирусом, регистрируются единичные случаи. Ограничительные мероприятия в учреждении введены на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Противоэпидемические мероприятия проводятся в постоянном режиме, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Городской больницы № 4.
Отметим, что в сентябре 2023 года в Екатеринбурге закрыли больницу № 40. Причина — распространение коронавирусной инфекции. Также директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Александр Гинцбург объявил о том, что вакцина от коронавируса перестала быть эффективной.
Свердловская область вошла в 10 по количеству заболеваемости коронавирусом. За первую неделю октября в регионе зафиксирован 351 заболевший COVID-19. Также известно о трех случаях с летальным исходом.
Врачи напоминают, что для профилактики коронавирусной инфекцию рекомендуется чаще мыть руки с мылом, чтобы избежать заражения вирусами. В случае отсутствия такой возможности следует использовать спиртосодержащие средства или дезинфицирующие салфетки для очистки рук.
Также необходимо избегать контакта грязных рук с глазами, носом и ртом. Вирусы, включая коронавирус, могут легко проникнуть в организм через слизистые оболочки. Если вы кашляете или чихаете, рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или использовать локоть для прикрытия, но ни в коем случае не в ладонь.
Необходимо носить медицинскую маску, она не обеспечит полной защиты от попадания вируса в организм, однако может защитить окружающих людей от возможного распространения инфекции, если вы уже заболели. Маску следует менять каждые два часа.