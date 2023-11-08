Крысы проявляют радость от встречи с сородичем: открытие израильских ученых

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Ученые сделали открытие, установив микрофоны в клетках с крысами и анализируя их действия. Оказалось, что звуки на низких частотах не являются реакцией на конкретные действия других крыс, а просто выражают радость от общения в целом, пишет ИА RuNews24.ru.
Также было выяснено, что крысы общаются между собой через мягкий и прерывистый писк, который слышно человеку, только если вокруг него нет других людей.