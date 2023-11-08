tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Крысы проявляют радость от встречи с сородичем: открытие израильских ученых

8 ноября 2023, 11:02
Обнаружено, что крысы испытывают радость при встрече со своими собратьями. Исследователи из Израиля изучали поведение этих грызунов и установили, что если крыса радуется видеть кого-то, она издает тихий писк, который невозможно услышать человеку.

Ученые сделали открытие, установив микрофоны в клетках с крысами и анализируя их действия. Оказалось, что звуки на низких частотах не являются реакцией на конкретные действия других крыс, а просто выражают радость от общения в целом, пишет ИА RuNews24.ru.

Также было выяснено, что крысы общаются между собой через мягкий и прерывистый писк, который слышно человеку, только если вокруг него нет других людей.

Подпишитесь
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
Вчера, 14:17
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Сегодня, 06:00
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Сегодня, 03:36
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Вчера, 07:34
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
6 ноября, 17:07
Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег
Сегодня, 04:16