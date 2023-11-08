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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Кулинар из Екатеринбурга участвует в шоу на телевидении

Кулинар из Екатеринбурга планирует установить кондитерский рекорд

8 ноября 2023, 08:58
Фото: Фото предоставлено телеканалом "Пятница"

Кулинар из Екатеринбурга участвует в шоу на телевидении

Кулинар Константин Шмаров из Екатеринбурга принимает участие в шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Он посоревнуется за звание лучшего повара. Главный приз — один миллион рублей.

Помимо того, повар может установить «десертный» мировой рекорд, сообщают представители телеканала «Пятница!».

Моя сильная сторона — опыт. Я одержу победу над всеми и уже вижу себя в финале, — сказал Константин.

Также он планирует выбиться в лидеры. Он нацелен на установление мирового рекорда. В эфир программа с екатеринбуржцем выйдет в вечернее время 8 ноября на телеканале «Пятница!».

Ранее повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов выясняли, кто из них получит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга.

Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым
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#Общество#Повар#Шоу#Финал#Екатеринбург#Мировой рекорд#Дарья Сорокина
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