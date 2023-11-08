Кулинар из Екатеринбурга планирует установить кондитерский рекорд

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Помимо того, повар может установить «десертный» мировой рекорд, сообщают представители телеканала «Пятница!».
Моя сильная сторона — опыт. Я одержу победу над всеми и уже вижу себя в финале, — сказал Константин.
Также он планирует выбиться в лидеры. Он нацелен на установление мирового рекорда. В эфир программа с екатеринбуржцем выйдет в вечернее время 8 ноября на телеканале «Пятница!».
Ранее повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов выясняли, кто из них получит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга.