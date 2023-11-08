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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Купюра с видами Екатеринбурга пока не выйдет в обращение из-за санкций

Купюра с видами Екатеринбурга пока не появится в массовом обращении

8 ноября 2023, 13:28
Фото: ЦБ РФ

Купюра с видами Екатеринбурга пока не выйдет в обращение из-за санкций

Новая купюра в пять тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга была представлена Банком России еще 16 октября. Однако в массовом обращении она пока не появится. Причина — санкции.

Об этом рассказал замначальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

В связи с тем, что у нас в остатке на хранении еще много пятитысячных банкнот образца 1997 года, мы пока не планируем массово выпускать эти банкноты в обращение, — добавил Артемьев.

Также пока не все банки готовы к их выпуску. Это связано с санкционным давлением.

На новой купюре изображены стела «Европа-Азия», современные небоскребы, водонапорная башня, памятники конструктивизма и дом Севастьянова.

Также осенью был представлен и обновленный дизайн купюры в одну тысячу рублей. На ней запечатлены достопримечательности Приволжья.

Ранее выпуск обновленной купюры номиналом в тысячу рублей в ЦБ решили временно приостановить и доработать дизайн из-за критики РПЦ.

Выпуск обновленной купюры в 1000 рублей приостановлен после критики РПЦ
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#Экономика#Санкции#ЦБ РФ#Купюры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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