Купюра с видами Екатеринбурга пока не появится в массовом обращении

Купюра с видами Екатеринбурга пока не выйдет в обращение из-за санкций

Новая купюра в пять тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга была представлена Банком России еще 16 октября. Однако в массовом обращении она пока не появится. Причина — санкции.