Купюра с видами Екатеринбурга пока не появится в массовом обращении

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Об этом рассказал замначальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.
В связи с тем, что у нас в остатке на хранении еще много пятитысячных банкнот образца 1997 года, мы пока не планируем массово выпускать эти банкноты в обращение, — добавил Артемьев.
Также пока не все банки готовы к их выпуску. Это связано с санкционным давлением.
На новой купюре изображены стела «Европа-Азия», современные небоскребы, водонапорная башня, памятники конструктивизма и дом Севастьянова.
Также осенью был представлен и обновленный дизайн купюры в одну тысячу рублей. На ней запечатлены достопримечательности Приволжья.
Ранее выпуск обновленной купюры номиналом в тысячу рублей в ЦБ решили временно приостановить и доработать дизайн из-за критики РПЦ.