Мальчик заявил об издевательствах в лагере под Артемовским

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как рассказал мальчик, дети неоднократно его избивали на протяжении смены, а сотрудники лагеря заставляли его в качестве наказания отжиматься, несмотря на его травму кисти и освобождение от занятий физкультурой, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По словам родителей школьника, сотрудники учреждения не рассказали им о том, что другие дети били их ребенка. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента. По ее результатам сотрудники надзорного органа примут соответствующие меры.
Напомним, в конце июля 2023 года в лагере «Уральские самоцветы» семилетнего мальчика часто избивали другие дети. Родители ребенка обратились в прокуратуру, СК, суд и к свердловскому детскому омбудсмену.