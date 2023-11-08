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Мальчик рассказал о травле над ним в лагере «Талый ключ» в Артемовском районе

Мальчик заявил об издевательствах в лагере под Артемовским

8 ноября 2023, 09:43
Фото: 1MI

Мальчик рассказал о травле над ним в лагере «Талый ключ» в Артемовском районе

Подросток из Сысертского района рассказал, что в лагере в санатории «Талый ключ» в Свердловской области над ним издевались сверстники и воспитатели. Это происходило с 28 октября по 3 ноября 2023 года.

Как рассказал мальчик, дети неоднократно его избивали на протяжении смены, а сотрудники лагеря заставляли его в качестве наказания отжиматься, несмотря на его травму кисти и освобождение от занятий физкультурой, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По словам родителей школьника, сотрудники учреждения не рассказали им о том, что другие дети били их ребенка. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента. По ее результатам сотрудники надзорного органа примут соответствующие меры.

Напомним, в конце июля 2023 года в лагере «Уральские самоцветы» семилетнего мальчика часто избивали другие дети. Родители ребенка обратились в прокуратуру, СК, суд и к свердловскому детскому омбудсмену.

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