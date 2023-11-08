Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан

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Почетный гражданин Нижнего Тагила Александр Гердт уже давным-давно живет в Вене (Австрия). Себе на жизнь тагильчанин зарабатывает заводом «Уралхимпласт», расположенным на его «малой родине». Примечательно, что Австрия входит в шестерку самых чистых стран мира — даже опережая Швейцарию, сообщает World of Statistics.
А что же с экологией в Нижнем Тагиле? Тонны выбросов опасных веществ, десятки нарушений природоохранного законодательства и штрафов, но ноль реакции «загорающих» в Европе. Так, совсем недавно управление Росприроднадзора Свердловской области вновь выписало 11 протоколов о выбросах опасных веществ в результате работы предприятия. Фенол, формальдегид, нефтепродукты — те самые «близкие друзья» жителей Нижнего Тагила, с которыми хочется поскорее расстаться.
Превышена предельно допустимая норма выбросов фенола и формальдегида (второй класс опасности), взвешенных веществ, превышены нормативы допустимых сбросов по фенолу и нефтепродуктам (третий класс опасности), — сообщается в отчете комиссии Росприроднадзора.
А что дальше? Конечно же, все нарушения «Уралхимпласт» пообещал в скором времени устранить.
Выручка нижнетагильской (нет, австрийской) компании составляет 108 миллионов долларов, сказано в Системе профессионального анализа рынков и компаний. Интересно, сколько налогов, выплаченных организацией, остается в Нижнем Тагиле, если «Уралхимпласт» принадлежит европейскому холдингу?
Бизнесмен и владелец «Уралхимпласта» Александр Гердт использует механизмы поддержки частного бизнеса из государственного бюджета. Например, получает сотни миллионов рублей налоговых льгот по специальному инвестиционному контракту по налоговым преференциям для предприятий в обмен на инвестирование средств в строительство новых объектов, улучшающих экологическую нагрузку в регионе, и в создание высокопроизводительных рабочих мест.
А на деле, по сообщениям надзорных органов (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Минприроды), нарушения продолжают фиксироваться:
Несколько лет назад Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила, что «Уралхимпласт» сбрасывает сточные воды в реку Черная Катабка с превышением нормы загрязняющих веществ. Тогда рыбаки обнаружили массовый мор рыбы. В итоге предприятие всего лишь привлекли к административной ответственности со штрафом всего 80 тысяч рублей. При этом все штрафы за нанесенный ущерб экологии, конечно же, оплачены вовремя.
Свердловская область, на территории которой расположен действующий завод «Уралхимпласт», занимает последние строки во всевозможных экологических рейтингах. Смертность в Нижнем Тагиле уже давно превышает показатель рождаемости. К частым причинам смерти относят онкологию и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Фенол — это как раз-таки яд, оказывающий влияние, в первую очередь, на нервную систему. А формальдегид имеет явное канцерогенное действие, которое может приводить к онкологическим заболеваниям. При одновременном воздействии вызывает аллергию с резким отеком лица, кожи рук, век и сопровождается зудом. Особенно этому подвержены люди, напрямую контактирующие с такими веществами — работники промышленности. Я всегда говорю: все это непросто плохо пахнет, это всегда приносит вред организму, — рассказала о влиянии выбросов «Уралхипласта» инженер-эколог Ольга Баландина.
«Уралхимпласт» включен в десятку наиболее масштабных предприятий города, которые обеспечивают основной объем производства и при этом вредят окружающей среде. Количество выбросов завода, по официальным данным за прошлый год, составило 380 тонн загрязняющих веществ.
Известно, что в скором времени на заводе предусмотрена установка газо-конвекторов — оборудования на основе плазменно-каталитического дожига, предназначенного для утилизации вредных веществ. В подразделении также поставят насосы высокого давления и моечные модули, позволяющие сократить расход воды. Всего в реконструкцию очистных сооружений «Уралхимпласта» до 2025 года вложат более 500 млн. Это деньги, которые компания получает от абонентов за сброс загрязняющих веществ сверх нормативов.
Жители Нижнего Тагила тратят десятилетия своей жизни на производстве. Целыми семьями трудятся на заводах, которые ежегодно травят своих же работников. Этим дышат дети и пенсионеры, педагоги, врачи и рабочие. А вот собственники заводов удобно отсиживаются в Европе. И получают свои миллиарды за счет здоровья десятков тысяч частных тагильских заводчан! — заявил член Общественной палаты Нижнего Тагила, член Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев.