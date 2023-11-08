Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан

Несколько лет назад Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила, что «Уралхимпласт» сбрасывает сточные воды в реку Черная Катабка с превышением нормы загрязняющих веществ. Тогда рыбаки обнаружили массовый мор рыбы. В итоге предприятие всего лишь привлекли к административной ответственности со штрафом всего 80 тысяч рублей. При этом все штрафы за нанесенный ущерб экологии, конечно же, оплачены вовремя.