Младшеклассники в Екатеринбурге вынуждены переодеваться на улице. Им не хватает места

По словам одной из мам, дети идут на улицу, так как в раздевалках слишком мало места. Она утверждает, что некоторые заступаются за директора и говорят, что родители должны объяснить детям опасность переодевания на холоде. Другие же возмущаются, что в раздевалках не хватает места. При этом директор школы, по словам женщины, только обещает разобраться.