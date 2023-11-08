Младшеклассники в Екатеринбурге вынуждены переодеваться на улице. Им не хватает места

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По словам одной из мам, дети идут на улицу, так как в раздевалках слишком мало места. Она утверждает, что некоторые заступаются за директора и говорят, что родители должны объяснить детям опасность переодевания на холоде. Другие же возмущаются, что в раздевалках не хватает места. При этом директор школы, по словам женщины, только обещает разобраться.
О проблеме с раздевалками родители говорили еще в начале учебного года, но сейчас ситуация обострилась. Председатель родкомитета Алена Пиньевская отмечает, что проблема острая для первой смены. Места в раздевалках мало, а для решения проблемы были установлены несколько банкеток, но это не помогло.
В самой школе ситуацию не прокомментировали, заявив, что директор находится в отпуске, пишет «П-Екатеринбург».
Напомним, в начале учебного года в школе №22 в Екатеринбурге массово уволились учителя. У школьников не было уроков литературы, русского языка, биологии и географии. В департаменте образования города тогда подтвердили, что 12 человек уволились.