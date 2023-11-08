Молодоженов выгнали из шикарного отеля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Они уверены, что это произошло потому, что в день своей свадьбы они оказались в центре конфликта. Свадьба отмечалась 14 октября. Заранее пара забронировала номер в пятизвездочном отеле Hyatt Regency, на что потратила 16 тысяч рублей, пишет Е1.
После банкета молодожены приехали в отель, где на ресепшн им отказали в заселении, так как у них не оказалось с собой паспортов.
Администраторы сказали, что им нужен только оригинал документа, фото не принимается, — рассказала новоиспеченная жена.
Она попросила сотрудниц отеля заселить их, и что документы скоро подвезут, но администраторы не шли на встречу. Далее охранники попросили пару уехать домой, так как они пьяны.
После разговора с охраной на место прибыл наряд Росгвардии. Они попросили пару уйти. На весь конфликт было потрачено порядка 40 минут. Позднее молодоженам вернули оплаченные за отель деньги.
Ранее в Екатеринбурге местные жители пожаловались на то, что владельцы мини-гостиницы на Уралмаше их избили.