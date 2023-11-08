Молодоженов выгнали из шикарного отеля в Екатеринбурге

Они уверены, что это произошло потому, что в день своей свадьбы они оказались в центре конфликта. Свадьба отмечалась 14 октября. Заранее пара забронировала номер в пятизвездочном отеле Hyatt Regency, на что потратила 16 тысяч рублей, пишет Е1.