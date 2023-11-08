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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Молодоженов выгнали из отеля в Екатеринбурге в первую брачную ночь

Молодоженов выгнали из шикарного отеля в Екатеринбурге

8 ноября 2023, 06:32
Фото: Midjourney

Молодоженов выгнали из отеля в Екатеринбурге в первую брачную ночь

В первую брачную ночь молодоженов выставили на улицу из отеля люкс-класса в Екатеринбурге.

Они уверены, что это произошло потому, что в день своей свадьбы они оказались в центре конфликта. Свадьба отмечалась 14 октября. Заранее пара забронировала номер в пятизвездочном отеле Hyatt Regency, на что потратила 16 тысяч рублей, пишет Е1.

После банкета молодожены приехали в отель, где на ресепшн им отказали в заселении, так как у них не оказалось с собой паспортов.

Администраторы сказали, что им нужен только оригинал документа, фото не принимается, — рассказала новоиспеченная жена.

Она попросила сотрудниц отеля заселить их, и что документы скоро подвезут, но администраторы не шли на встречу. Далее охранники попросили пару уехать домой, так как они пьяны.

После разговора с охраной на место прибыл наряд Росгвардии. Они попросили пару уйти. На весь конфликт было потрачено порядка 40 минут. Позднее молодоженам вернули оплаченные за отель деньги.

Ранее в Екатеринбурге местные жители пожаловались на то, что владельцы мини-гостиницы на Уралмаше их избили.

Схему обмана с бронированием отелей рассказали жителям Свердловской области
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#Свадьба#Документы#Паспорт#Росгвардия#Охрана#Молодожены#Отель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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