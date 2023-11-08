Мужчина сломал плечо в отделении полиции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Стражи порядка рассказали, что мужчину задержали за то, что он, предположительно, избил 17-летнюю девушку-администратора.
Мужчина отказывался назвать свои данные, поэтому полицейские потребовали пройти дактилоскопирование, сообщили в УМВД. Когда мужчина стал сопротивляться, в отношении него была использована физическая сила — его руки загнули за спину.
Далее началась борьба, во время которой задержанный упал на пол и повредил правое плечо. Его госпитализировали.
Будет проведена проверка. В отношении мужчины заведено дело о неповиновении сотруднику полиции.
Напомним, что ранее в машине полицейских в Нижнем Тагиле скончался 44-летний мужчина. Предварительно сообщалось, что он получил перелом шейного позвонка, когда полицейские грубо закинули его в машину.