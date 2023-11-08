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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Мужчину госпитализировали из отделения полиции в Екатеринбурге с переломом плеча

Мужчина сломал плечо в отделении полиции в Екатеринбурге

8 ноября 2023, 07:16
Фото: Midjourney

Мужчину госпитализировали из отделения полиции в Екатеринбурге с переломом плеча

Стало известно, как мужчина сломал плечо в отделении полиции в Екатеринбурге.

Стражи порядка рассказали, что мужчину задержали за то, что он, предположительно, избил 17-летнюю девушку-администратора.

Мужчина отказывался назвать свои данные, поэтому полицейские потребовали пройти дактилоскопирование, сообщили в УМВД. Когда мужчина стал сопротивляться, в отношении него была использована физическая сила — его руки загнули за спину.

Далее началась борьба, во время которой задержанный упал на пол и повредил правое плечо. Его госпитализировали.

Будет проведена проверка. В отношении мужчины заведено дело о неповиновении сотруднику полиции.

Напомним, что ранее в машине полицейских в Нижнем Тагиле скончался 44-летний мужчина. Предварительно сообщалось, что он получил перелом шейного позвонка, когда полицейские грубо закинули его в машину.

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