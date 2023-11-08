На станции Нижний Тагил задержали скандального пассажира. Он находился в розыске

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Пассажир, будучи пьяным, буйно себя вел в электричке. Сотрудники транспорта сообщили о дебошире в полицию. Правоохранители, встретив мужчину на станции, отвезли его в дежурную часть, рассказали в пресс-службе свердловского управления на транспорте МВД.
Оказалось, что свердловчанин находился в федеральном розыске с 2023 года за кражу денег со счета в банке. По словам задержанного, он отправился на электричке в сад, чтобы избежать наказания за хищение.
За буйное поведение в электричке мужчину привлекли к административной ответственности. Также он нигде официально не работает и ранее был уже судим за кражу.
Напомним, 18 октября 2023 года в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который был в федеральном розыске.