tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Скандальный пассажир поезда «Екатеринбург — Нижний Тагил» находился в розыске

На станции Нижний Тагил задержали скандального пассажира. Он находился в розыске

8 ноября 2023, 10:17
Фото: 1MI

Скандальный пассажир поезда «Екатеринбург — Нижний Тагил» находился в розыске

В Нижнем Тагиле на железнодорожной станции был задержан пьяный 43-летний мужчина, устроивший дебош в электричке. Оказалось, что он находился в федеральном розыске.

Пассажир, будучи пьяным, буйно себя вел в электричке. Сотрудники транспорта сообщили о дебошире в полицию. Правоохранители, встретив мужчину на станции, отвезли его в дежурную часть, рассказали в пресс-службе свердловского управления на транспорте МВД.

Оказалось, что свердловчанин находился в федеральном розыске с 2023 года за кражу денег со счета в банке. По словам задержанного, он отправился на электричке в сад, чтобы избежать наказания за хищение.

За буйное поведение в электричке мужчину привлекли к административной ответственности. Также он нигде официально не работает и ранее был уже судим за кражу.

Напомним, 18 октября 2023 года в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который был в федеральном розыске.

На вокзале в Екатеринбурге задержан мужчина из федерального розыска
Узнать подробнее
Читайте также:
В ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в ПермиПьяный житель Верхней Пышмы выломал окна в квартире с ребенкомВ Екатеринбурге отправлен в СИЗО мужчина, который хотел сжечь женщину
#Нижний Тагил#Полиция#Розыск#Мужчина#Задержанный#Задержание#ЧП#Электричка#Федеральный розыск#Дебошир#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
Вчера, 14:17
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Сегодня, 06:00
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Сегодня, 03:36
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Вчера, 07:34
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
6 ноября, 17:07
Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег
Сегодня, 04:16