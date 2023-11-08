Набиуллина выбрала движение в сторону Воронежа

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В России рассматривается возможность замены международных стандартов по банковскому надзору. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на пленарной сессии форума Finopolis. В ходе диалога с Андреем Костиным, главой одного из крупнейших банков России, была высказана идея отказаться от применения стандартов «Базеля». По словам Набиуллиной, российская модель может быть названа «Воронеж-1».
Как пишет voronezhnews.ru, Костин предложил данное название еще год назад, отмечая, что принципы «Базеля» не работают в настоящих условиях. Идея заключается в том, чтобы использовать полезные элементы европейской модели и создать свою версию с названием, например, «Воронеж», что, по мнению Костина, будет вызывать ассоциации с чем-то позитивным и радостным.