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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

Набиуллина выбрала движение в сторону Воронежа

Набиуллина выбрала движение в сторону Воронежа

8 ноября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Набиуллина решила двигаться в сторону Воронежа для создания российского аналога банковских стандартов, предложенных Костиным, чтобы отойти от международных стандартов «Базеля».

В России рассматривается возможность замены международных стандартов по банковскому надзору. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на пленарной сессии форума Finopolis. В ходе диалога с Андреем Костиным, главой одного из крупнейших банков России, была высказана идея отказаться от применения стандартов «Базеля». По словам Набиуллиной, российская модель может быть названа «Воронеж-1».

Как пишет voronezhnews.ru, Костин предложил данное название еще год назад, отмечая, что принципы «Базеля» не работают в настоящих условиях. Идея заключается в том, чтобы использовать полезные элементы европейской модели и создать свою версию с названием, например, «Воронеж», что, по мнению Костина, будет вызывать ассоциации с чем-то позитивным и радостным.

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