Набиуллина выбрала движение в сторону Воронежа

Как пишет voronezhnews.ru, Костин предложил данное название еще год назад, отмечая, что принципы «Базеля» не работают в настоящих условиях. Идея заключается в том, чтобы использовать полезные элементы европейской модели и создать свою версию с названием, например, «Воронеж», что, по мнению Костина, будет вызывать ассоциации с чем-то позитивным и радостным.