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Житель Екатеринбурга собрал коллекцию из 200 шевронов со спецоперации

«Новый вид фольклора»: житель Екатеринбурга привез 200 шевронов с СВО

8 ноября 2023, 15:00
Фото: скриншот видео Вадима Савина

Житель Екатеринбурга собрал коллекцию из 200 шевронов со спецоперации

Житель Екатеринбурга Вадим Савин собирает собственную коллекцию шевронов со спецоперации. У него уже накопилось около 200 штук.

Свой первый шеврон Вадим получил на свою одежду, когда отправился в Макеевку Донецкой народной республики. После этого некоторые ему стали дарить бойцы, с кем-то он обменивался. Шевроны Вадим привез из Луганска, Ростова, Миллерово. Собирал он их в течение года.

Шеврон СВО — это новый вид фольклора, русского народного фольклора. Были и есть частушки, былины, сказки, а сейчас есть шевроны. На небольшом клочке материала ребята выражают свои эмоции, состояние души, очень часто выражают шутки какие-то, — рассказывает Вадим.

По его словам, посмотрев на шевроны, можно понять, что чувствуют бойцы.

Напомним, жители Нижнего Тагила в Кушве создали музей СССР. В нем они представили предметы быта, культуры и истории 1920-х годов.

#Общество#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО#Коллекция
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