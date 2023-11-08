«Новый вид фольклора»: житель Екатеринбурга привез 200 шевронов с СВО

Свой первый шеврон Вадим получил на свою одежду, когда отправился в Макеевку Донецкой народной республики. После этого некоторые ему стали дарить бойцы, с кем-то он обменивался. Шевроны Вадим привез из Луганска, Ростова, Миллерово. Собирал он их в течение года.