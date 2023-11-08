«Новый вид фольклора»: житель Екатеринбурга привез 200 шевронов с СВО

Posted Сегодня, 15:00
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Свой первый шеврон Вадим получил на свою одежду, когда отправился в Макеевку Донецкой народной республики. После этого некоторые ему стали дарить бойцы, с кем-то он обменивался. Шевроны Вадим привез из Луганска, Ростова, Миллерово. Собирал он их в течение года.
Шеврон СВО — это новый вид фольклора, русского народного фольклора. Были и есть частушки, былины, сказки, а сейчас есть шевроны. На небольшом клочке материала ребята выражают свои эмоции, состояние души, очень часто выражают шутки какие-то, — рассказывает Вадим.
По его словам, посмотрев на шевроны, можно понять, что чувствуют бойцы.
Напомним, жители Нижнего Тагила в Кушве создали музей СССР. В нем они представили предметы быта, культуры и истории 1920-х годов.