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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Путин подарил куклу больной девочке из Невьянска

Онкобольной девочке из Невьянска президент РФ подарил куклу

8 ноября 2023, 16:05
Фото: Официальный сайт Кремля

Путин подарил куклу больной девочке из Невьянска

В центре детской гематологии, иммунологии и онкологии в Москве президент Владимир Путин подарил куклу девочке, у которой диагностирована опухоль в черепе.

По словам мамы ребенка, визит президента был для них неожиданным. В клинике им заранее сообщили, что приедет глава страны, однако про то, что он зайдет в палату, где лежала девочка, речи не было, пишет Е1.

Фото: Официальный сайт Кремля

Женщина также рассказала, что болезнь у дочки проявилась сначала как отит. После чистки заболевшего уха девочка проходила курс лечения, однако легче ей не становилось. Позже оказалось, что у ребенка образовалась опухоль в черепе. На 10 ноября 2023 года ей назначена операция.

Видео: Официальный сайт Кремля

Напомним, в Екатеринбурге местные жители обратились к Путину с просьбой повременить с повышением оплаты утилизационного сбора на автомобили.

Жители Екатеринбурга просят отложить повышение сбора на авто. Они обратились к Путину
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