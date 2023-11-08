Онкобольной девочке из Невьянска президент РФ подарил куклу

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
По словам мамы ребенка, визит президента был для них неожиданным. В клинике им заранее сообщили, что приедет глава страны, однако про то, что он зайдет в палату, где лежала девочка, речи не было, пишет Е1.
Женщина также рассказала, что болезнь у дочки проявилась сначала как отит. После чистки заболевшего уха девочка проходила курс лечения, однако легче ей не становилось. Позже оказалось, что у ребенка образовалась опухоль в черепе. На 10 ноября 2023 года ей назначена операция.
Напомним, в Екатеринбурге местные жители обратились к Путину с просьбой повременить с повышением оплаты утилизационного сбора на автомобили.