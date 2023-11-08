Пенсионерка за рулем Volkswagen Touareg протаранила стену дома в Первоуральске

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Женщина не справилась с управлением и в связи с этим горожанка влетела в стену дома, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших в аварии нет. Место, куда въехала пенсионерка, оказалось нежилым помещением. Свердловчанка в момент наезда была пристегнута ремнем. Освидетельствование показало, что женщина находилась в трезвом состоянии.
Напомним, 31 октября 2023 года в Нижнем Тагиле пожилой мужчина сбил пешехода на дороге. Горожанин был доставлен в больницу.