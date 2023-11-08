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65-летняя женщина за рулем иномарки влетела в стену дома в Первоуральске

Пенсионерка за рулем Volkswagen Touareg протаранила стену дома в Первоуральске

8 ноября 2023, 12:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области

65-летняя женщина за рулем иномарки влетела в стену дома в Первоуральске

В Первоуральске 65-летняя женщина, управлявшая иномаркой Volkswagen Touareg, влетела в стену жилого дома, где находится магазин. ДТП произошло 8 ноября 2023 года.

Женщина не справилась с управлением и в связи с этим горожанка влетела в стену дома, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Пострадавших в аварии нет. Место, куда въехала пенсионерка, оказалось нежилым помещением. Свердловчанка в момент наезда была пристегнута ремнем. Освидетельствование показало, что женщина находилась в трезвом состоянии.

Напомним, 31 октября 2023 года в Нижнем Тагиле пожилой мужчина сбил пешехода на дороге. Горожанин был доставлен в больницу.

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