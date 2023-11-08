Почему массово увольняются водители скорой помощи

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщают, что базовый тариф для оплаты труда водителей скорых в 2023 году держится на уровне 112,8 рублей в час. Однако Виталий Лупырев утверждает, что тариф не индексировался с 2014 года. При этом, по данным депздрава, водителям еще начисляют надбавки — за классность, выслугу лет, руководство бригадой, ночные смены и работу по переносу больных на носилках.