Почему массово увольняются водители скорой помощи

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
По данным председателя профсоюза работников водителей московской Скорой помощи Виталия Лупырева, в Москве на данный момент не хватает от 1 до 1,5 тысячи водителей машин скорой помощи. Те, кто остались, выходят работать сутками, потому что зарплаты едва доходят до 40-50 тысяч в месяц.
Врачи скорой помощи подтверждают эту информацию. Например, один из врачей утверждает, что в их парке постоянно простаивают от 1 до 3 машин. Причиной увольнения водителей часто становится низкая зарплата.
Сверхурочные им платят не в полном объеме, автомобили старые, много проблем с их ремонтом. Да и врачей на московской Скорой не хватает давно. У нас на подстанции работают одни старики, да приезжие. Из молодежи — один выпускник медвуза из Дагестана без ординатуры. Линейных врачей практически нет, одни фельдшеры. Я тоже собираюсь на пенсию выходить через пару недель, как возраст подойдет: нагрузки нереальные, — рассказал «НИ» врач московской скорой помощи Сергей С.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщают, что базовый тариф для оплаты труда водителей скорых в 2023 году держится на уровне 112,8 рублей в час. Однако Виталий Лупырев утверждает, что тариф не индексировался с 2014 года. При этом, по данным депздрава, водителям еще начисляют надбавки — за классность, выслугу лет, руководство бригадой, ночные смены и работу по переносу больных на носилках.
Также в ведомстве утверждают, что в среднем за 8 месяцев оплата труда водителей составила более 65 тысячи рублей.
Однако в профсоюзе водителей «Действие» утверждают, что все обстоит иначе. Сопредседатель Алексей Коновал заявляет, что индексации нормальной не было в течение 10 лет.
Департамент здравоохранения пытался возражать, но там считали индексацией разовые выплаты. Зарплата у водителей скорой нищенская, 40-50 тысяч. Это многократно ниже, чем у таксистов и водителей автобусов, а ведь требования на скорой выше и работа куда сложнее, — говорит Алексей Коновал.
Он отмечает, что из-за такой зарплаты приходится брать дополнительные смены и перерабатывать, из-за чего даже отдыхать водители не успевают.
Отрицают в депздраве и массовые увольнения. По их данным, штат ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс», укомплектован. Однако в профсоюзе отмечают, что при норме в 160-170 часов в месяц, у водителей стоят 200 часов.
Потому что если работать строго по норме, то водитель без выслуги лет и переработки получит на руки 39-40 тысяч рублей, на которые сегодня прожить в Москве невозможно. Только перерабатывая по 200-240 часов в месяц можно получить около 60-65 тысяч, что для столицы тоже немного, — говорит Виталий Лупырев.
Так или иначе, за 2023 год в Москве уволились 1,5 тысячи водителей. На скорых работают порядка 3-3,5 тысячи человек. Пострадает ли скорая помощь? По словам одного из врачей, она уже пострадала.
Сколько водителей уволились — столько же бригад не выехало на вызовы. А это значит, что люди не получили своевременную медицинскую помощь, — говорит врач скорой помощи.
Напомним, в Нижнем Тагиле вместе с заключением нового контракта на аутсорсинг скорой помощи, планировалось повысить и зарплаты водителям. В общей сложности контракт был увеличен в 1,5 раза до одного миллиарда рублей.