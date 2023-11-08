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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Стало известно, когда приедет поезд Деда Мороза в Нижний Тагил и Екатеринбург

Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург и Нижний Тагил: даты

8 ноября 2023, 11:33
Фото: 1MI

Стало известно, когда приедет поезд Деда Мороза в Нижний Тагил и Екатеринбург

Из Великого Устюга по России отправился путешествовать поезд Деда Мороза. Он сделает остановки в 65 городах, среди которых Нижний Тагил и Екатеринбург. В РЖД уже назвали даты прибытия состава.

Так, 24 ноября поезд будет находиться в Нижнем Тагиле с 09:00 до 15:30. Посетителей ожидает анимационная программа, посещение передвижной резиденции и кукольный театр.

А 25 ноября поезд прибудет в Екатеринбург. Всех желающих также ожидает праздничная программа. Пробудет состав в городе с 10:00 до 21:00.

Свой путь по российским городам поезд начнет 11 ноября из Великого Устюга. Всего путешествие будет длиться 64 дня. За это время Дед Мороз остановится в более чем 80 городах.

В этом году в состав войдут салон-приемная, сказочная деревня, кукольный театр, ресторан, сувенирная лавка и поезд. Во время остановок Дед Мороз будет проводить праздничную программу на улице.

Напомним, Туристский центр специально искал Деда Мороза, который проедет по маршруту от Великого Устюга до Вологодской области и других городов России. Кроме самого Деда Мороза в контракт включены и другие герои.

#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Свердловская область#Дед Мороз#Новый год#Развлечения#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Поезд Деда Мороза
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