Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург и Нижний Тагил: даты

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Так, 24 ноября поезд будет находиться в Нижнем Тагиле с 09:00 до 15:30. Посетителей ожидает анимационная программа, посещение передвижной резиденции и кукольный театр.
А 25 ноября поезд прибудет в Екатеринбург. Всех желающих также ожидает праздничная программа. Пробудет состав в городе с 10:00 до 21:00.
Свой путь по российским городам поезд начнет 11 ноября из Великого Устюга. Всего путешествие будет длиться 64 дня. За это время Дед Мороз остановится в более чем 80 городах.
В этом году в состав войдут салон-приемная, сказочная деревня, кукольный театр, ресторан, сувенирная лавка и поезд. Во время остановок Дед Мороз будет проводить праздничную программу на улице.
Напомним, Туристский центр специально искал Деда Мороза, который проедет по маршруту от Великого Устюга до Вологодской области и других городов России. Кроме самого Деда Мороза в контракт включены и другие герои.