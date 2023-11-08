Полпред президента высказался за масочный режим в УрФО

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Тему ОРВИ и ОРЗ Якушев затронул на совещании с главными федеральными инспекторами по УрФО. По его словам, в текущих условиях ношение масок вполне оправданно.
По его словам, пока нет речи о новой волне COVID-19, но это не говорит и о том, что другие болезни отступили, сообщает ЕАН.
Требование надевать маски в медучреждениях на данный момент действует в большинстве регионов. Полпред поручил держать ситуацию на контроле.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за всплеска заболеваемости школьники были отправлены на досрочные каникулы. Для них они начались с 25 октября, вместо 30 октября. Также были закрыты кружки и секции и введены ограничения.