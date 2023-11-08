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Полпред Якушев высказался за введение масочного режима на Урале

Полпред президента высказался за масочный режим в УрФО

8 ноября 2023, 08:51
Фото: официальный сайт полпреда в УрФО

Полпред Якушев высказался за введение масочного режима на Урале

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев назвал разумным шагом введение масочного режима в больницах УрФО, так как профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение уже имеющейся болезни.

Тему ОРВИ и ОРЗ Якушев затронул на совещании с главными федеральными инспекторами по УрФО. По его словам, в текущих условиях ношение масок вполне оправданно.

По его словам, пока нет речи о новой волне COVID-19, но это не говорит и о том, что другие болезни отступили, сообщает ЕАН.

Требование надевать маски в медучреждениях на данный момент действует в большинстве регионов. Полпред поручил держать ситуацию на контроле.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за всплеска заболеваемости школьники были отправлены на досрочные каникулы. Для них они начались с 25 октября, вместо 30 октября. Также были закрыты кружки и секции и введены ограничения.

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#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость#Ограничения#Ирина Кирилова#Масочный режим
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