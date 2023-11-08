Путин сделал генерал-майором главного по кадрам в полиции Свердловской области

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Сейчас Ремезков руководит УРЛС, а также является куратором служебной и боевой подготовки в полицейском гарнизоне Свердловской области, пишет Е1.
Ремезков родился в Волгограде. Он окончил педуниверситет и академию МВД. В полицию он пришел работать в 2005 году. Ранее он служил в кадровом подразделении в Волгоградской области, затем в Астраханской. Также у Ремезкова имеются жена и сын.
Напомним, 6 ноября 2023 года в Свердловской области умерла 66-летняя экс-начальница красноуфимского ОБЭП милиции.