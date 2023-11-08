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Замруководителя главка МВД Свердловской области стал генерал-майором

Путин сделал генерал-майором главного по кадрам в полиции Свердловской области

8 ноября 2023, 16:55
Фото: Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых

Замруководителя главка МВД Свердловской области стал генерал-майором

42-летний заместитель руководителя МВД Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за кадры, стал генерал-майором. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Сейчас Ремезков руководит УРЛС, а также является куратором служебной и боевой подготовки в полицейском гарнизоне Свердловской области, пишет Е1.

Ремезков родился в Волгограде. Он окончил педуниверситет и академию МВД. В полицию он пришел работать в 2005 году. Ранее он служил в кадровом подразделении в Волгоградской области, затем в Астраханской. Также у Ремезкова имеются жена и сын.

Напомним, 6 ноября 2023 года в Свердловской области умерла 66-летняя экс-начальница красноуфимского ОБЭП милиции.

Экс-руководитель ОБЭП полиции скончалась в Свердловской области
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