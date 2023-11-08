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РЭО вложит более 3 млрд рублей в комплекс по обработке ТКО в Новосибирской области

РЭО вложит более 3 млрд рублей в комплекс по обработке ТКО в Новосибирской области

8 ноября 2023, 15:12
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» намерена направить свыше трех миллиардов рублей в строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Инициативу планируется реализовать по концессионному соглашению.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что правительство Новосибирской области 31 октября 2023 года подписало с МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» концессионное соглашение. В рамках такого взаимодействия планируется возведение и запуск в работу объектов, на которых будет вестись обработка, обезвреживание и захоронение отходов. На реализацию проекта направят около 3,5 миллиарда рублей.

Мощности сортировки на предприятии будут достигать 300 тысяч тонн в год, утилизации — 90 тысяч тонн в год.

«РЭО может вложить в проект до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций ППК. Сумма составит более 3 млрд рублей», — раскрыл планы компании замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Комплекс по обращению с ТКО появится около села Верх-Тула Новосибирской области. Запуск в работу такого объекта должен состояться в 2025 году.

Новость прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, подчеркнув, что начнут строительство предприятия только после завершения необходимых экологических экспертиз. Объект будет находиться на расстоянии 3,3 километра от села Верх-Тула. Работа такого КПО поможет остановить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который на настоящий момент практически перегружен, и в будущем рекультивировать его. Примечательно, что появление такой инфраструктуры в РФ помогает наладить экологическую ситуацию, способствует формированию экономики замкнутого цикла в стране.

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