РЭО вложит более 3 млрд рублей в комплекс по обработке ТКО в Новосибирской области

Новость прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, подчеркнув, что начнут строительство предприятия только после завершения необходимых экологических экспертиз. Объект будет находиться на расстоянии 3,3 километра от села Верх-Тула. Работа такого КПО поможет остановить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который на настоящий момент практически перегружен, и в будущем рекультивировать его. Примечательно, что появление такой инфраструктуры в РФ помогает наладить экологическую ситуацию, способствует формированию экономики замкнутого цикла в стране.