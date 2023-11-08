Роспотребнадзор: вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна

В выступлении перед Советом Федерации глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не является обязательной или рекомендуемой мерой. Она отметила, что на данный момент риски заражения недостаточно высоки, чтобы требовать прививки от коронавируса.