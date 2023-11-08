Роспотребнадзор: вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В выступлении перед Советом Федерации глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не является обязательной или рекомендуемой мерой. Она отметила, что на данный момент риски заражения недостаточно высоки, чтобы требовать прививки от коронавируса.
Однако Роспотребнадзор призывает граждан России привиться от гриппа, так как это также важная мера для защиты здоровья, пишет ridus.ru.
Ранее был создан первый отечественный экспресс-тест на COVID-19, который основывается на анализе слюны пациента. Этот тест производится на предприятии в особой экономической зоне Москвы и наукограде Кольцово в Новосибирской области. Ежегодно завод способен производить около 40 миллионов экспресс-тестов.