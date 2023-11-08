Российские жители разводятся ради получения пособий и избежания бедности

Мальцев также указал на то, что многие россияне разводятся, чтобы после этого один из родителей, оставшийся с детьми, мог подать документы на пособие и решить финансовые проблемы. При этом семья продолжает жить вместе, как и раньше, только уже не в официальном браке, а в гражданском.