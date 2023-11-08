tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Российские жители разводятся ради получения пособий и избежания бедности

Российские жители разводятся ради получения пособий и избежания бедности

8 ноября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Большинство разводов в России связаны с финансовыми проблемами: многие люди разводятся, чтобы получать пособия и избежать бедности; также разводы происходят из-за финансовой независимости женщин, которые имеют более высокий доход и не могут уделять достаточно времени семье.

Основная проблема, по которой в России происходит развод более половины браков, — деньги. Так заявил социолог и общественный деятель Олег Мальцев. По его словам, граждане страны часто разводятся, чтобы получать пособия и избежать бедности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мальцев отметил, что Россия занимает 4-е место в мире по количеству разводов. Финансовые трудности являются главной причиной таких разводов.

«Не стоит забывать, что одна из основных причин распада браков — бедность. Люди разводятся, чтобы получать пособия», — подчеркнул Мальцев.

Он объяснил, что для получения выплат на детей семья должна быть признана нуждающейся. Доход каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Если доход превышает этот показатель даже на рубль, семье откажут в пособии. Иногда для определения нуждающихся учитывается наличие имущества: семья не должна иметь больше одной квартиры, дома или машины. Развод может решить эти проблемы, и некоторые люди поступают именно так, отметил эксперт.

Мальцев также указал на то, что многие россияне разводятся, чтобы после этого один из родителей, оставшийся с детьми, мог подать документы на пособие и решить финансовые проблемы. При этом семья продолжает жить вместе, как и раньше, только уже не в официальном браке, а в гражданском.

Однако в больших городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге, одной из причин разводов является финансовая независимость женщин, добавил Мальцев. Если жена быстрее продвигается по карьерной лестнице и имеет более высокий доход, чем муж, вероятность развода возрастает. Это связано с тем, что женщина не всегда может уделять много времени дому и семье.

Подпишитесь
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
Вчера, 14:17
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Сегодня, 06:00
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Сегодня, 03:36
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Вчера, 07:34
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
6 ноября, 17:07
Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег
Сегодня, 04:16