Российские жители разводятся ради получения пособий и избежания бедности

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Основная проблема, по которой в России происходит развод более половины браков, — деньги. Так заявил социолог и общественный деятель Олег Мальцев. По его словам, граждане страны часто разводятся, чтобы получать пособия и избежать бедности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Мальцев отметил, что Россия занимает 4-е место в мире по количеству разводов. Финансовые трудности являются главной причиной таких разводов.
«Не стоит забывать, что одна из основных причин распада браков — бедность. Люди разводятся, чтобы получать пособия», — подчеркнул Мальцев.
Он объяснил, что для получения выплат на детей семья должна быть признана нуждающейся. Доход каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.
Если доход превышает этот показатель даже на рубль, семье откажут в пособии. Иногда для определения нуждающихся учитывается наличие имущества: семья не должна иметь больше одной квартиры, дома или машины. Развод может решить эти проблемы, и некоторые люди поступают именно так, отметил эксперт.
Мальцев также указал на то, что многие россияне разводятся, чтобы после этого один из родителей, оставшийся с детьми, мог подать документы на пособие и решить финансовые проблемы. При этом семья продолжает жить вместе, как и раньше, только уже не в официальном браке, а в гражданском.
Однако в больших городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге, одной из причин разводов является финансовая независимость женщин, добавил Мальцев. Если жена быстрее продвигается по карьерной лестнице и имеет более высокий доход, чем муж, вероятность развода возрастает. Это связано с тем, что женщина не всегда может уделять много времени дому и семье.