tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Сбер: 65% уральских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года

Сбер: 65% уральских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года

8 ноября 2023, 08:32
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KGiwB
Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность.

Около 65% действующих вкладчиков Сбербанка в Свердловской области открывают депозиты сроком до 1 года. При этом треть из них выбирают вклады сроком от 3 до 6 месяцев и столько же — на срок от 6 месяцев до года. Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность.
В целом портфель пассивов Сбербанка в Свердловской области за 9 месяцев этого года вырос на 18,5% до 323 млрд рублей.

Линейка вкладов Сбербанка адаптирована под любые запросы клиентов. Наши вкладчики могут найти в Сбере любой подходящий инструмент — будь то сберегательный счет с гибкими условиями или вклад для своих несовершеннолетних детей. Сейчас самое выгодное предложение от Сбера — вклад на полгода, максимальная ставка по которому достигает 14% годовых. То есть, если оформить депозит сейчас, то к майским праздникам можно будет получить хороший доход, — рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Почти половина всех вкладов открывается через Сбербанк Онлайн без визита в офис. В мобильном приложении все устроено максимально удобно и понятно для клиентов — можно сразу увидеть, какая будет ставка и доход в зависимости от суммы, срока накопления и других параметров, и выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими целями, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зеленый день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

С 6 ноября, на три дня раньше, Зелёный день стартует для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 ноября будут доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно будет воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.

#Общество#Россия#Свердловская область#Сервис#Акция#Доход#Кредит#Доходы#Вклад#Депозит#Сбербанк#Сбер#Вкладчики
Подпишитесь
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
Вчера, 14:17
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Сегодня, 06:00
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Сегодня, 03:36
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Вчера, 07:34
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
6 ноября, 17:07
Холодный фронт придет в Свердловскую область. Будут дожди и мокрый снег
Сегодня, 04:16