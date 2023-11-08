Сбер: 65% уральских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года

Около 65% действующих вкладчиков Сбербанка в Свердловской области открывают депозиты сроком до 1 года. При этом треть из них выбирают вклады сроком от 3 до 6 месяцев и столько же — на срок от 6 месяцев до года. Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность.

В целом портфель пассивов Сбербанка в Свердловской области за 9 месяцев этого года вырос на 18,5% до 323 млрд рублей.