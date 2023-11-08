Сбер: 65% уральских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Около 65% действующих вкладчиков Сбербанка в Свердловской области открывают депозиты сроком до 1 года. При этом треть из них выбирают вклады сроком от 3 до 6 месяцев и столько же — на срок от 6 месяцев до года. Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность.
В целом портфель пассивов Сбербанка в Свердловской области за 9 месяцев этого года вырос на 18,5% до 323 млрд рублей.
Линейка вкладов Сбербанка адаптирована под любые запросы клиентов. Наши вкладчики могут найти в Сбере любой подходящий инструмент — будь то сберегательный счет с гибкими условиями или вклад для своих несовершеннолетних детей. Сейчас самое выгодное предложение от Сбера — вклад на полгода, максимальная ставка по которому достигает 14% годовых. То есть, если оформить депозит сейчас, то к майским праздникам можно будет получить хороший доход, — рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Почти половина всех вкладов открывается через Сбербанк Онлайн без визита в офис. В мобильном приложении все устроено максимально удобно и понятно для клиентов — можно сразу увидеть, какая будет ставка и доход в зависимости от суммы, срока накопления и других параметров, и выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими целями, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Сбер шестой год подряд проводит акцию Зеленый день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.
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