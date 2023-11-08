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Школьники из Нижнего Тагила победили на конкурсе «Меня оценят в XXI веке»

Школьники из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе

8 ноября 2023, 10:43
Фото: «Тагильский рабочий»

Школьники из Нижнего Тагила победили на конкурсе «Меня оценят в XXI веке»

Школьники из Нижнего Тагила вошли в число победителей на конкурсе «Меня оценят в XXI веке». Очный тур состоялся в Москве.

Это был Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи. Соревновались ребята от 14 до 25 лет, сообщает «Тагильский рабочий».

Ольга Рубцова и Роман Байбородов, ученики школы №24, победили в конкурсе по направлению «Физика». Ольга представила проект «Барометры и влагомеры», а Роман провел исследование по проектированию полета воздушного шара. Оба удостоились дипломов I степени.

Наставником ребят стала педагог Марина Сивкова. В прошлом году в этом конкурсе победителями тоже стали ученики из данного учреждения — Александр Максимов и Иван Ельцов.

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