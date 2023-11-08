Школьники из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Это был Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи. Соревновались ребята от 14 до 25 лет, сообщает «Тагильский рабочий».
Ольга Рубцова и Роман Байбородов, ученики школы №24, победили в конкурсе по направлению «Физика». Ольга представила проект «Барометры и влагомеры», а Роман провел исследование по проектированию полета воздушного шара. Оба удостоились дипломов I степени.
Наставником ребят стала педагог Марина Сивкова. В прошлом году в этом конкурсе победителями тоже стали ученики из данного учреждения — Александр Максимов и Иван Ельцов.