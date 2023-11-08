Школьники из Нижнего Тагила стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Ольга Рубцова и Роман Байбородов, ученики школы №24, победили в конкурсе по направлению «Физика». Ольга представила проект «Барометры и влагомеры», а Роман провел исследование по проектированию полета воздушного шара. Оба удостоились дипломов I степени.