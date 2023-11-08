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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Театре кукол Нижнего Тагила расскажут сказку для детей с нарушениями зрения

Спектакль для детей с нарушениями зрения покажут в кукольном театре Нижнего Тагила

8 ноября 2023, 06:08
Фото: Театр кукол

В Театре кукол Нижнего Тагила расскажут сказку для детей с нарушениями зрения

Спектакль «Сказки Бабушки зимы» покажут в кукольном театре Нижнего Тагила. Он пройдет в рамках проекта для зрителей, имеющих нарушения зрения.

Перед показом для детей будет проведена «тактильная экскурсия», которая приготовит малышей к тому, что будет происходить на сцене.

Инклюзивный проект стартовал в октябре 2023 года. Первым подобным спектаклем стала «Муха-Цокотуха». В прямом эфире все декорации, действия и героев сказки описывала тифлокомментатор. Она же будет работать и над другими постановками. Всего планируется озвучить пять спектаклей.

Оставшимися тремя станут «Евгений Онегин», «Годок-Теремок» и «Пока звучат их голоса…».

Напомним, проект реализуется за счет гранта, который был получен театром в конкурсе благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». На полученные средства были закуплены передатчики и наушники, а также приглашен тифлокомментатор.

На показы спектакля приглашены незрячие и слабовидящие дети и взрослые из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Кушвы.

Напомним, руководитель детской инклюзивной кинологической группы «Ангельские псы» Юлия Бондарчук из Нижнего Тагила стала победительницей сразу двух номинаций всероссийского педагогического конкурса. Она представила работы в номинациях «Инклюзивное образование детей» и «Педагогические разработки».

#Культура#Кушва#Нижний Тагил#Касается каждого#Дети#Театр кукол#Спектакль#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инклюзивный проект
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