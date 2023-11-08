Спектакль для детей с нарушениями зрения покажут в кукольном театре Нижнего Тагила

Инклюзивный проект стартовал в октябре 2023 года. Первым подобным спектаклем стала «Муха-Цокотуха». В прямом эфире все декорации, действия и героев сказки описывала тифлокомментатор. Она же будет работать и над другими постановками. Всего планируется озвучить пять спектаклей.