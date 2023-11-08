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Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Илич и Шлеменко проведут бой-реванш в Екатеринбурге

Стала известна дата боя-реванша между Иличем и Шлеменко. Он пройдет в Екатеринбурге

8 ноября 2023, 03:17
Фото: Александр Шлеменко Вконтакте

Илич и Шлеменко проведут бой-реванш в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится бой-реванш между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем. Он назначен на 15 декабря.

Этот бой возглавит семнадцатый турнир, сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

Я очень долго ждал этого реванша, очень замотивирован, — рассказал Александр Шлеменко на своем YouTube-канале.

Первая встреча бойцов прошла 26 октября 2022 года. Тогда Илич победил уже через 14 секунд после начала первого раунда.

Напомним, ранее стало известно, что боец ММА Рахим Мидаев ради турнира в Екатеринбурге сбрил волосы. Причиной стало то, что он не укладывался в весовой лимит и превысил его всего на 50 грамм.

#Спорт#Соревнование#Борьба#Бой#ММА#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Боец
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