Стала известна дата боя-реванша между Иличем и Шлеменко. Он пройдет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Этот бой возглавит семнадцатый турнир, сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).
Я очень долго ждал этого реванша, очень замотивирован, — рассказал Александр Шлеменко на своем YouTube-канале.
Первая встреча бойцов прошла 26 октября 2022 года. Тогда Илич победил уже через 14 секунд после начала первого раунда.
Напомним, ранее стало известно, что боец ММА Рахим Мидаев ради турнира в Екатеринбурге сбрил волосы. Причиной стало то, что он не укладывался в весовой лимит и превысил его всего на 50 грамм.