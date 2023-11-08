Стала известна программа мероприятий Национального рекламного форума

«Форум прошлого года ясно дал понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение», — подчеркнул модератор дискуссии Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР. Он добавил, что общество в данный момент столкнулось с вызовом в виде серьезных социально-экономических перемен и потому от рекламного рынка требуется не только своевременно выявлять возможности, созданные новой деловой реальностью, но и успешно их применять. Развитие рынка, по мнению Смолякова, всегда было отмечено кризисными фазами, и этот факт необходимо принять для адаптации к новым условиям. Главная стратегическая сессия НРФ’7 поможет определить правильный вектор, которого смогут придерживаться все игроки, подытожил Валентин Смоляков.