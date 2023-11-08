Стала известна программа мероприятий Национального рекламного форума

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Согласно информации Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), общий объем рынка рекламы в средствах ее распространения в первые полгода 2023 года превысил 315 миллиардов рублей. Это на 27% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года и на 19% — статистику за первое полугодие докризисного 2021 года. Об этом пишут «Новости Волгограда».
Приведенные цифры подтверждают предположение о том, что российский рекламный бизнес справился с задачей сохранения стабильности в ситуации возникшего кризиса и направил свою деятельность на преодоление его последствий. Участники главной стратегической сессии обсудят эффективные условия отраслевого развития и определят темпы роста в переходном периоде экономики.
«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — данный тезис одновременно выполняет и роль слогана форума этого года, и роль реперной точки для развертывания результативного диалога между всеми участниками рынка. В обстоятельствах новой экономической реальности рынок нуждается в появлении сильных брендов, которые смогут стать драйверами в своих отраслях.
Ожидается, что форум создаст для экспертов условия, где они смогут обменяться опытом по применению подходов и инструментов, позволяющих запустить качественную бренд-платформу. Участникам главной стратегической сессии предстоит также заняться обсуждением вопросов, связанных с актуальностью инвестиций в собственный бренд, рассмотреть текущие тренды медиапотребления, которые выполняют роль драйверов для запуска новых форматов коммуникации.
«Форум прошлого года ясно дал понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение», — подчеркнул модератор дискуссии Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР. Он добавил, что общество в данный момент столкнулось с вызовом в виде серьезных социально-экономических перемен и потому от рекламного рынка требуется не только своевременно выявлять возможности, созданные новой деловой реальностью, но и успешно их применять. Развитие рынка, по мнению Смолякова, всегда было отмечено кризисными фазами, и этот факт необходимо принять для адаптации к новым условиям. Главная стратегическая сессия НРФ’7 поможет определить правильный вектор, которого смогут придерживаться все игроки, подытожил Валентин Смоляков.
НРФ в этом году включен в официальную программу Юбилейной недели рекламы в Москве, которая пройдет с 13 по 17 ноября. Зарегистрироваться для участия в деловой программе НРФ’7 можно на сайте.
Информационный партнёр НРФ — медиахолдинг 1MI.