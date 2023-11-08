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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

Стали известны причины нападения мужчин на молодых людей в Нижнем Тагиле

Стали известны причины нападения мужчин на компанию молодых людей в Нижнем Тагиле

8 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI

Стали известны причины нападения мужчин на молодых людей в Нижнем Тагиле

Полиция Нижнего Тагила установила участников конфликта, который случился 1 ноября на Ленина, 23. Причиной драки стала ссора бывших сожителей.

Изначально в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры на улице Красногвардейской совершена кража. Правоохранители начали проверку и выяснили, что после расставания мужчина и женщина не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество. В ссору были вовлечены знакомые, с которыми пара дружила.

Полицейские также выяснили, что среди участников конфликта нет иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, одному из участников конфликта нападавшие сломали нос.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Избиение#Криминал#Нападение#Ссора#Конфликт#18+#Ирина Кирилова
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