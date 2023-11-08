Стали известны причины нападения мужчин на компанию молодых людей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Изначально в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры на улице Красногвардейской совершена кража. Правоохранители начали проверку и выяснили, что после расставания мужчина и женщина не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество. В ссору были вовлечены знакомые, с которыми пара дружила.
Полицейские также выяснили, что среди участников конфликта нет иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, одному из участников конфликта нападавшие сломали нос.