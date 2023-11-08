Светящиеся кристаллы изумрудов появились в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Оно проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Общая стоимость работ составила более 36 миллионов рублей.
По словам депутата ЗакСо Свердловской области Михаила Зубарева, в Свердловской области активно ведется работа по благоустройству общественных пространств. За пять лет в регионе уже благоустроены более двух тысяч территорий, сообщили в департаменте информполитики.
Зубарев отметил, что вместо парка в поселке два года назад была заросшая поляна. Теперь же это достопримечательность. Так, на площади в 24 тысячи квадратных метров появились новые растения, тропинки с лавочками и урнами, уличное освещение и камеры наблюдения. Также в парке создана территория для выгула собак и площадка для занятий спортом.
Напомним, Нижний Тагил стал одним из лучших муниципалитетов при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году по данному проекту проводится реконструкция пяти общественных территорий.