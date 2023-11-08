Светящиеся кристаллы изумрудов появились в поселке Свердловской области

Зубарев отметил, что вместо парка в поселке два года назад была заросшая поляна. Теперь же это достопримечательность. Так, на площади в 24 тысячи квадратных метров появились новые растения, тропинки с лавочками и урнами, уличное освещение и камеры наблюдения. Также в парке создана территория для выгула собак и площадка для занятий спортом.