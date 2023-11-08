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В поселке под Асбестом установили арт-объект в виде светящихся кристаллов

Светящиеся кристаллы изумрудов появились в поселке Свердловской области

8 ноября 2023, 04:51
Фото: Департамент информационной политики

В поселке под Асбестом установили арт-объект в виде светящихся кристаллов

В поселке Малышева Асбестовского ГО появился арт-объект в виде светящихся кристаллов изумруда на камне с ящерицей. Он располагается в парке, который благоустраивали в текущем году.

Оно проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Общая стоимость работ составила более 36 миллионов рублей.

По словам депутата ЗакСо Свердловской области Михаила Зубарева, в Свердловской области активно ведется работа по благоустройству общественных пространств. За пять лет в регионе уже благоустроены более двух тысяч территорий, сообщили в департаменте информполитики.

Фото: Департамент информационной политики

Зубарев отметил, что вместо парка в поселке два года назад была заросшая поляна. Теперь же это достопримечательность. Так, на площади в 24 тысячи квадратных метров появились новые растения, тропинки с лавочками и урнами, уличное освещение и камеры наблюдения. Также в парке создана территория для выгула собак и площадка для занятий спортом.

Напомним, Нижний Тагил стал одним из лучших муниципалитетов при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году по данному проекту проводится реконструкция пяти общественных территорий.

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#Касается каждого#Свердловская область#Асбест#Парк#Арт-объект#Развлечения#Достопримечательность#Ирина Кирилова
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