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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В школах Нижнего Тагила стало больше детей мигрантов

Таджики, узбеки и кыргызы стали чаще обучаться в школах Нижнего Тагила

8 ноября 2023, 11:02
Фото: Midjourney

В школах Нижнего Тагила стало больше детей мигрантов

В некоторых городах Свердловской области стало больше детей мигрантов. Речь идет про учреждения Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Об этом сообщается в докладе УрО РАН. Там отмечается, что за последние годы резко возросла семейная миграция, в результате которой в школах Свердловской области стало учиться больше детей мигрантов. В некоторых учреждениях половина учеников — иностранцы.

Также отмечается, что в 2022 году Свердловская область занимала шестое в России по численности иностранных граждан, поставленных на миграционный учет.

В этом же году через пункты пропуска аэропорта «Кольцово» в регион приехали 195 518 иностранцев, что на 46% больше предыдущего года.

В основном, в уральскую столицу прилетали таджики, узбеки и кыргызы. Большинство из них — трудовые мигранты, которые перевозили в Россию свои семьи.

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#Общество#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Иностранцы#Семьи#Ученики#Миграция#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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