Таджики, узбеки и кыргызы стали чаще обучаться в школах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Об этом сообщается в докладе УрО РАН. Там отмечается, что за последние годы резко возросла семейная миграция, в результате которой в школах Свердловской области стало учиться больше детей мигрантов. В некоторых учреждениях половина учеников — иностранцы.
Также отмечается, что в 2022 году Свердловская область занимала шестое в России по численности иностранных граждан, поставленных на миграционный учет.
В этом же году через пункты пропуска аэропорта «Кольцово» в регион приехали 195 518 иностранцев, что на 46% больше предыдущего года.
В основном, в уральскую столицу прилетали таджики, узбеки и кыргызы. Большинство из них — трудовые мигранты, которые перевозили в Россию свои семьи.