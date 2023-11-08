В Екатеринбурге мигрант схватился за ручку автобуса на ходу и погиб под его колесами

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Мигранту было 27 лет. Алтынбек Камбаров был уроженцем Кыргызстана. Вечером 3 ноября он выбежал на дорогу на улице Технической и пытался схватиться за ручку микроавтобуса, однако, потеряв равновесие, он упал под колеса авто. Он скончался на месте от сильной кровопотери, пишет Е1.
По словам очевидцев, парень вышел из клуба в нетрезвом состоянии. А другие свидетели говорят, что за молодым человеком бежали двое неизвестных.
Двоюродный брат погибшего сообщает, что речь точно идет об убийстве. Он утверждает, что Алтынбек никогда не пил, и в тот вечер не мог быть нетрезвым.
В тот вечер он действительно возвращался с вечеринки в честь для рождения своего родственника. Он стоял на улице и ждал такси, а в какой-то момент незнакомцы стали ранить его ножом, а потом побежали за ним, утверждает брат умершего.