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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

Мигрант погиб под колесами автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мигрант схватился за ручку автобуса на ходу и погиб под его колесами

8 ноября 2023, 12:22
Фото: 1MI

Мигрант погиб под колесами автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Сортировке погиб приезжий молодой человек. Он попал под колеса микроавтобуса. Его родные считают, что он убегал от убийц.

Мигранту было 27 лет. Алтынбек Камбаров был уроженцем Кыргызстана. Вечером 3 ноября он выбежал на дорогу на улице Технической и пытался схватиться за ручку микроавтобуса, однако, потеряв равновесие, он упал под колеса авто. Он скончался на месте от сильной кровопотери, пишет Е1.

По словам очевидцев, парень вышел из клуба в нетрезвом состоянии. А другие свидетели говорят, что за молодым человеком бежали двое неизвестных.

Двоюродный брат погибшего сообщает, что речь точно идет об убийстве. Он утверждает, что Алтынбек никогда не пил, и в тот вечер не мог быть нетрезвым.

В тот вечер он действительно возвращался с вечеринки в честь для рождения своего родственника. Он стоял на улице и ждал такси, а в какой-то момент незнакомцы стали ранить его ножом, а потом побежали за ним, утверждает брат умершего.

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#Происшествия#Автобус#Очевидцы#Сортировка#Мигрант#18+#Екатеринбург#Родные#Дарья Сорокина
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