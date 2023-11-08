В МЧС обратились к жителям Каменска-Уральского по громкоговорителю

Во время мероприятия каменцам напомнили о том, что выходить на лед сейчас опасно и о том, как предотвратить возникновение пожара. Также была озвучена информация о поступлении на работу в МЧС и в Уральский институт противопожарной службы, рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.