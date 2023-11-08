В МЧС обратились к жителям Каменска-Уральского по громкоговорителю

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Мобильный комплекс оповещения и информирования горожан доставили в Каменск-Уральский из Екатеринбурга. Сотрудники МЧС с помощью данного комплекса провели профилактическое мероприятие по работе с жителями города, рассказала инженер свердловской организации службы, подготовки и тушения пожаров Светлана Анисимова.
Во время мероприятия каменцам напомнили о том, что выходить на лед сейчас опасно и о том, как предотвратить возникновение пожара. Также была озвучена информация о поступлении на работу в МЧС и в Уральский институт противопожарной службы, рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.
Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле местных жителей предупредили об опасности, которая грозит в случае выхода на лед.