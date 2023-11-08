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Жителям Каменска-Уральского напомнили о безопасности на льду

В МЧС обратились к жителям Каменска-Уральского по громкоговорителю

8 ноября 2023, 14:45
Фото: 1MI

Жителям Каменска-Уральского напомнили о безопасности на льду

В Каменске-Уральском местным жителям напомнили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать на льду. Сотрудники МЧС сообщили об этом с помощью МКИОНа 8 ноября 2023 года.

Мобильный комплекс оповещения и информирования горожан доставили в Каменск-Уральский из Екатеринбурга. Сотрудники МЧС с помощью данного комплекса провели профилактическое мероприятие по работе с жителями города, рассказала инженер свердловской организации службы, подготовки и тушения пожаров Светлана Анисимова.

Во время мероприятия каменцам напомнили о том, что выходить на лед сейчас опасно и о том, как предотвратить возникновение пожара. Также была озвучена информация о поступлении на работу в МЧС и в Уральский институт противопожарной службы, рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле местных жителей предупредили об опасности, которая грозит в случае выхода на лед.

Лед еще тонкий: жителей Нижнего Тагила предупредили об опасности на водоемах
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