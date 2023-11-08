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В МСП Банке предлагают клиентам экспресс-кредит до 8 млн рублей по одному документу

В МСП Банке предлагают клиентам экспресс-кредит до 8 млн рублей по одному документу

8 ноября 2023, 09:20
Фото: 1MI
Условия получения кредитов на развитие бизнеса в дочернем банке КМСП упростились. Теперь предпринимателям доступен экспресс-кредит в размере до 8 млн рублей только по паспорту.

Специалисты банка отметили, что новое правило распространяется и на льготные программы. К слову, до 30 ноября по этим программам действует льготная процентная ставка — от 12,5% годовых, пишет lenta.ru.

«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время на заполнение данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — сообщил гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

В свою очередь председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк заявил: «У предпринимателей появилась хорошая возможность привлечь финансирование по ставкам существенно ниже рыночных в максимально сжатые сроки. При этом мы не взимаем никакие дополнительные комиссии, получить деньги можно без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка».

Сообщается, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым, МСП Банк оказывает поддержку предпринимателям, в том числе работающим в сфере малого и среднего бизнеса.

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