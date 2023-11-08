В МСП Банке предлагают клиентам экспресс-кредит до 8 млн рублей по одному документу

«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время на заполнение данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — сообщил гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.