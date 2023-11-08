Водителям запретили парковаться на Вагонке в Нижнем Тагиле после ДТП

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ограничения будут введены на улице Ильича в районе улицы Окунева. Здесь поставят специальные дорожные знаки, запрещающие водителям здесь останавливаться, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Также данные знаки появятся на участке от пешеходного перехода через улицу Ильича в сторону Восточного шоссе.
Напомним, 11 октября 2023 года на улице Окунева в Нижнем Тагиле 67-летний водитель Hyundai IX35 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, а водителя привлекли к административной ответственности.