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Published Сегодня, 12:03

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Стоянку и остановку транспорта запретят на Вагонке в Нижнем Тагиле

Водителям запретили парковаться на Вагонке в Нижнем Тагиле после ДТП

8 ноября 2023, 12:03
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Стоянку и остановку транспорта запретят на Вагонке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле временно будут запрещены остановки и стоянки на улице Ильича. Дороги перекроют 27 ноября 2023 года.

Ограничения будут введены на улице Ильича в районе улицы Окунева. Здесь поставят специальные дорожные знаки, запрещающие водителям здесь останавливаться, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Также данные знаки появятся на участке от пешеходного перехода через улицу Ильича в сторону Восточного шоссе.

Напомним, 11 октября 2023 года на улице Окунева в Нижнем Тагиле 67-летний водитель Hyundai IX35 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, а водителя привлекли к административной ответственности.

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#Нижний Тагил#ДТП#Пешеходный переход#Окунева#Дорожные знаки#Перекрытие#Восточное шоссе#Ограничения#Елизавета Зиборова#ЦОДД#Транспортное движение
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