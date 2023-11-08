Женщина с диабетом в Свердловской области покупала лекарство, положенное ей бесплатно

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В 2022 году жительнице поселка выдали запас сенсоров на год. Летом 2023 года расходники закончились, а новые ей в больнице выдавать не стали. Тогда она обратилась в прокуратуру, которая направила иск в суд.
Три месяца назад свердловчанка выиграла суд у регионального Минздрава и местного медучреждения. Согласно постановлению суда, женщине должны были бесплатно предоставить необходимые сенсоры к инсулиновой помпе, пишет Е1.
Однако оборудование никто не предоставил, поэтому женщине приходится покупать их на свои деньги, потому что по бесплатным рецептам, которые выдали ей в больнице, сенсоры не выдают. Это связано с тем, что их сейчас нет в регионе.
В Минздраве сообщили, что оборудование поступит в Москву на текущей неделе, а вскоре его привезут в Свердловскую область.
Напомним, в поселке Пышма врач-рентгенолог через суд обязал Минздрав выплатить ему полтора миллиона рублей за профессиональную деятельность в сельской местности.