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Женщина в Свердловской области 3 месяца покупала положенное бесплатно лекарство

Женщина с диабетом в Свердловской области покупала лекарство, положенное ей бесплатно

8 ноября 2023, 10:52
Фото: 1MI

Женщина в Свердловской области 3 месяца покупала положенное бесплатно лекарство

Женщина с диабетом первого типа из поселка Тугулым в Свердловской области несколько месяцев приобретала сенсоры для инсулиновой помпы, которые должны ей предоставлять бесплатно.

В 2022 году жительнице поселка выдали запас сенсоров на год. Летом 2023 года расходники закончились, а новые ей в больнице выдавать не стали. Тогда она обратилась в прокуратуру, которая направила иск в суд.

Три месяца назад свердловчанка выиграла суд у регионального Минздрава и местного медучреждения. Согласно постановлению суда, женщине должны были бесплатно предоставить необходимые сенсоры к инсулиновой помпе, пишет Е1.

Однако оборудование никто не предоставил, поэтому женщине приходится покупать их на свои деньги, потому что по бесплатным рецептам, которые выдали ей в больнице, сенсоры не выдают. Это связано с тем, что их сейчас нет в регионе.

В Минздраве сообщили, что оборудование поступит в Москву на текущей неделе, а вскоре его привезут в Свердловскую область.

Напомним, в поселке Пышма врач-рентгенолог через суд обязал Минздрав выплатить ему полтора миллиона рублей за профессиональную деятельность в сельской местности.

Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
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