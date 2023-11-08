Женщина скончалась на трамвайной остановке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Тело было найдено в районе перекрестка Победы — Космонавтов. Известно, что женщина скончалась на трамвайной остановке «Концертный зал им. Лаврова», около дома №21 на улице Кузнецова, пишет Е1.
На месте уже работают полиция и медики. В следственном комитете отметили, что это не криминальная смерть. Точную причину определит экспертиза.
Личность умершей установлена. Это 69-летняя екатеринбурженка. В полицию о ее гибели сообщили примерно в 10 часов утра 8 ноября.
Ранее в Екатеринбурге женщина скончалась за рулем во время приступа. Она выпала из машины с пеной у рта.