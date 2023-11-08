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Труп женщины обнаружен на остановке в Екатеринбурге

Женщина скончалась на трамвайной остановке в Екатеринбурге

8 ноября 2023, 07:54
Фото: 1MI

Труп женщины обнаружен на остановке в Екатеринбурге

На трамвайной остановке на Уралмаше в Екатеринбурге обнаружили труп женщины.

Тело было найдено в районе перекрестка Победы — Космонавтов. Известно, что женщина скончалась на трамвайной остановке «Концертный зал им. Лаврова», около дома №21 на улице Кузнецова, пишет Е1.

На месте уже работают полиция и медики. В следственном комитете отметили, что это не криминальная смерть. Точную причину определит экспертиза.

Личность умершей установлена. Это 69-летняя екатеринбурженка. В полицию о ее гибели сообщили примерно в 10 часов утра 8 ноября.

Ранее в Екатеринбурге женщина скончалась за рулем во время приступа. Она выпала из машины с пеной у рта.

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#Происшествия#Смерть#Полиция#Экспертиза#Уралмаш#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Трамвайная остановка
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