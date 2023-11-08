Женщина в Екатеринбурге сломала позвоночник на крыльце магазина

В травмпункте пострадавшей сделали рентген. По словам врачей, горожанка получила ушиб. Ей выписали мазь, а также порекомендовали делать дыхательные упражнения. Однако боль у женщины не проходила, и сын отвез ее в платную клинику, где ей сделали КТ. Выяснилось, что сломаны три позвонка.