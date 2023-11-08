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Жительница Екатеринбурга упала на ступеньках магазина и сломала позвоночник

Женщина в Екатеринбурге сломала позвоночник на крыльце магазина

8 ноября 2023, 16:35
Фото: Е1

Жительница Екатеринбурга упала на ступеньках магазина и сломала позвоночник

В Екатеринбурге местная жительница, выходя из супермаркета, поскользнулась на ступеньках и упала. Происшествие случилось 3 ноября 2023 года.

Посетительница супермаркета выходила на улицу. По словам ее сына, на крыльце женщина поскользнулась и упала вниз. Прохожие помогли екатеринбурженке встать, пишет Е1.

В травмпункте пострадавшей сделали рентген. По словам врачей, горожанка получила ушиб. Ей выписали мазь, а также порекомендовали делать дыхательные упражнения. Однако боль у женщины не проходила, и сын отвез ее в платную клинику, где ей сделали КТ. Выяснилось, что сломаны три позвонка.

Тогда мужчина пришел в магазин, чтобы поговорить с руководством, однако ему ответили, что администрация на обеде. Супервайзер сказал, что директор и управляющий ищут подрядчика, который будет посыпать ступеньки.

Через некоторое время екатеринбуржец, проходя мимо этого супермаркета, обратил внимание, что ступеньки посыпаны солью.

Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге девушка при выходе из магазина упала на скользких ступеньках и сломала себе копчик.

Сломала копчик: девушка упала на заледеневшем крыльце магазина в Екатеринбурге
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