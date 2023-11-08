Женщина в Екатеринбурге сломала позвоночник на крыльце магазина

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Посетительница супермаркета выходила на улицу. По словам ее сына, на крыльце женщина поскользнулась и упала вниз. Прохожие помогли екатеринбурженке встать, пишет Е1.
В травмпункте пострадавшей сделали рентген. По словам врачей, горожанка получила ушиб. Ей выписали мазь, а также порекомендовали делать дыхательные упражнения. Однако боль у женщины не проходила, и сын отвез ее в платную клинику, где ей сделали КТ. Выяснилось, что сломаны три позвонка.
Тогда мужчина пришел в магазин, чтобы поговорить с руководством, однако ему ответили, что администрация на обеде. Супервайзер сказал, что директор и управляющий ищут подрядчика, который будет посыпать ступеньки.
Через некоторое время екатеринбуржец, проходя мимо этого супермаркета, обратил внимание, что ступеньки посыпаны солью.
Напомним, 25 октября 2023 года в Екатеринбурге девушка при выходе из магазина упала на скользких ступеньках и сломала себе копчик.