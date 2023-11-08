Житель Каменска-Уральского убил рыжую кошку на глазах у ребенка

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Свердловчанин находился возле магазина, когда неожиданно заметил бродячую рыжую кошку. Он схватил животное за задние лапы и, не обращая внимания на находящегося рядом ребенка, несколько раз ударил кошку о бетонные плиты.
Затем мужчина бросил тело в траву, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Материалы передали в суд для рассмотрения.
Напомним, 31 октября 2023 года в Серове семейная пара спасла ротвейлера, который был заживо закопан в снегу. Собаку забрала сотрудница приюта. Животному оказывают помощь.