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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Мужчине в Каменске-Уральском избил до смерти кошку

Житель Каменска-Уральского убил рыжую кошку на глазах у ребенка

8 ноября 2023, 13:29
Фото: Midjourney

Мужчине в Каменске-Уральском избил до смерти кошку

Мужчина из Каменска-Уральского обвиняется в жестоком обращении с животным. Мужчина убил кошку на улице в селе Травянское в присутствии ребенка. ЧП произошло 20 сентября 2023 года.

Свердловчанин находился возле магазина, когда неожиданно заметил бродячую рыжую кошку. Он схватил животное за задние лапы и, не обращая внимания на находящегося рядом ребенка, несколько раз ударил кошку о бетонные плиты.

Затем мужчина бросил тело в траву, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Материалы передали в суд для рассмотрения.

Напомним, 31 октября 2023 года в Серове семейная пара спасла ротвейлера, который был заживо закопан в снегу. Собаку забрала сотрудница приюта. Животному оказывают помощь.

Семья спасла похороненного заживо пса в Серове
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