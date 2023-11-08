Жители Екатеринбурга чаще берут ипотеку на максимальный срок

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
47% ипотек, выданных под залог договора долевого строительства, предоставлялись покупателям на максимальный срок. Это следует из данных платформы bnMAP.pro.
Еще два года назад доля таких заемщиков находилась на уровне 15%. Тогда большинство кредитов было оформлено на 20 лет.
Сейчас же на 20 лет ипотеку берут 17% жителей уральской столицы, а на 10 лет — 4%.
Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2023 года свердловчане оформили в одном из банков 6,4 тысячи ипотек. Их общая сумма составила 25 млрд рублей, что на четверть больше, чем за весь прошлый год.