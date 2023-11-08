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Updated Сегодня, 13:17

Жители Екатеринбурга чаще берут ипотеку на максимальный срок

Жители Екатеринбурга чаще берут ипотеку на максимальный срок

8 ноября 2023, 13:15
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге большинство покупателей новостроек берут ипотеку на максимальный срок — 30 лет. К концу года средний срок ипотечного кредита на рынке строительства в городе превысил уровень в 24 года.

47% ипотек, выданных под залог договора долевого строительства, предоставлялись покупателям на максимальный срок. Это следует из данных платформы bnMAP.pro.

Еще два года назад доля таких заемщиков находилась на уровне 15%. Тогда большинство кредитов было оформлено на 20 лет.

Сейчас же на 20 лет ипотеку берут 17% жителей уральской столицы, а на 10 лет — 4%.

Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2023 года свердловчане оформили в одном из банков 6,4 тысячи ипотек. Их общая сумма составила 25 млрд рублей, что на четверть больше, чем за весь прошлый год.

Всплеск спроса на ипотеку зафиксирован в Свердловской области
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#Экономика#Новостройки#Кредит#Ипотека#Заемщики#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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