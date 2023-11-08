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Жительница Екатеринбурга заявила, что ее сына не возвращают со спецоперации

Жительница Екатеринбурга заявила, что сына не возвращают с СВО. Он был дважды ранен

8 ноября 2023, 05:13
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга заявила, что ее сына не возвращают со спецоперации

Жительница Екатеринбурга Альбина, сын которой получил уже второе ранение на спецоперации, заявила, что молодого человека не возвращают со спецоперации.

По ее словам женщины, сын дважды ранен и получил контузию, ему требуется высококвалифицированная помощь. Ее могут оказать в госпитале Екатеринбурга. При этом она сможет быть рядом и помогать при необходимости. По мнению матери, в противном случае сын может остаться инвалидом, пишет Ура.ру.

Альбина рассказывает, что ее сын ушел на СВО в октябре 2022 года. После первого ранения его предлагали комиссовать, но он отказался, так как не хотел оставлять боевых товарищей. Однако второе ранение может стать фатальным и привести к инвалидности.

На данный момент мужчина находится в Белгородской области. Там он проходит реабилитацию, но, по словам Альбины, таких возможностей как в Екатеринбурге там нет.

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#Общество#Ранение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО#Спецоперация
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