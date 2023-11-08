Жительница Екатеринбурга заявила, что сына не возвращают с СВО. Он был дважды ранен

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По ее словам женщины, сын дважды ранен и получил контузию, ему требуется высококвалифицированная помощь. Ее могут оказать в госпитале Екатеринбурга. При этом она сможет быть рядом и помогать при необходимости. По мнению матери, в противном случае сын может остаться инвалидом, пишет Ура.ру.
Альбина рассказывает, что ее сын ушел на СВО в октябре 2022 года. После первого ранения его предлагали комиссовать, но он отказался, так как не хотел оставлять боевых товарищей. Однако второе ранение может стать фатальным и привести к инвалидности.
На данный момент мужчина находится в Белгородской области. Там он проходит реабилитацию, но, по словам Альбины, таких возможностей как в Екатеринбурге там нет.