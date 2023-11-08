Жительница Екатеринбурга заявила, что сына не возвращают с СВО. Он был дважды ранен

По ее словам женщины, сын дважды ранен и получил контузию, ему требуется высококвалифицированная помощь. Ее могут оказать в госпитале Екатеринбурга. При этом она сможет быть рядом и помогать при необходимости. По мнению матери, в противном случае сын может остаться инвалидом, пишет Ура.ру.