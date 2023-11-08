Жительница Нижнего Тагила поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Ненастье»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Выбран наш город был не случайно. По сюжету нужны были городские пейзажи 90-х годов, без современных зданий. И несколько старинных улиц Тагила как раз подходили под нужный формат, — рассказывает Оксана.
Сама она участвовала в массовке. В первый день, по словам женщины, она и другие тагильчане ходили по улицам и изображали прохожих. А на второй день они стали участниками остросюжетной сцены.
По сценарию, джип врезался в остановку, герой выбрался из него и, спасаясь от киллера, забежал в трамвай. В нем жители города ездили весь день.
Надо сказать, что ноябрь 17 выдался весьма холодный, но абсолютно без снега. Съемочная группа не ожидали такого подвоха от уральской погоды. Поэтому срочно пришлось имитировать зиму, — говорит Оксана.
Улицы для этого застелили белым материалом, а стекла трамвая задекорировали краской, чтобы получился иней. А вот жителей города одели в теплую одежду в стиле 90-х годов.
Женщина отметила, что во время съемок нельзя было делать фото или видео.
Напомним, режиссер из Екатеринбурга Иван Соснин снимает роуд-муви «Юг» с участием Алексея Серебрякова и других российских актеров. Съемки проходят в нескольких регионах России, в том числе и Челябинской области.